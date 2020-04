Viele Arbeitsplätze in Gefahr : Griechenland und Kroatien ohne Sommergeschäft

Eine normale Urlaubssaison wird es in diesem Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten“, sagte Heiko Maas in dieser Woche nach einer Telefonkonferenz mit mehreren europäischen Außenministern. In der Europäischen Union trifft das zwei Staaten besonders hart. Die Zahlen schwanken je nach Quelle und Erhebungsmethode, laufen in der Tendenz aber stets aufs Gleiche hinaus: Nirgends ist der Anteil des Fremdenverkehrs an der Wirtschaftsleistung höher als in Kroatien und Griechenland.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Legt man die Daten des „World Travel & Tourism Council“ zugrunde, einer Lobbyorganisation der Branche, trug das Milliardengeschäft mit dem Unterwegssein in Deutschland zuletzt 9,1 Prozent zur Jahreswirtschaftsleistung bei. In Italien (13 Prozent) sowie Spanien und Portugal (14,3 sowie 16,5 Prozent) ist der Anteil erwartungsgemäß noch höher, aber nicht so hoch wie im Südosten Europas.