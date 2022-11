Wahlkampf in Arizona : Kari Lake, die neue Trump

Die Dream City Church ist eine evangelikale Megakirche in Arizonas Hauptstadt Phoenix. Der Pastor hat am Montagabend den Republikanern den großen Saal zur Verfügung gestellt. Und alle Kandidaten für die Kongresswahlen am 8. November sind gekommen – zu einer Veranstaltung, die sich weniger als Wahlkampfkundgebung erweist denn als esoterisches Treffen einer Sekte.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Während eine Band schmalzigen Country-Rock spielt, versammeln sich uniformierte Veteranen auf der Bühne, die im militärischen Gruß verharren. Eine riesige amerikanische Flagge wird ausgebreitet und ins Publikum gereicht. Als ein älterer Herr die Fahne ergreift, fließen Tränen über seine Wangen. Auf der Bühne steht auch eine Performance-Künstlerin, die mit zwei Pinseln herumfuchtelt und tanzend eine Leinwand bemalt. Schnell sind die Sterne der amerikanischen Flagge zu erkennen, später dann auch das goldene Konterfei Donald Trumps. Dann betritt Kari Lake das Podest. Sie ist der Star des Abends. „Kari, wir lieben dich“, rufen mehrere Anhänger aus dem Publikum. Die repu­blikanische Kandidatin für den Gouverneursposten senkt den Kopf und lächelt.

Alle Blicke richten sich auf Lake

Eigentlich schauten die Amerikaner in diesem Wahljahr auf Arizona, weil der dortige Senatswahlkampf mit über die Kontrolle in der zweiten Kammer und damit über die künftigen Machtverhältnisse in Washington entscheidet. Doch der Wettbewerb zwischen dem demokratischen Amtsinhaber Mark Kelly und seinem Herausforderer Blake Masters ist in den Hintergrund gerückt. Alle Blicke richten sich auf Lake und damit auf die gleichzeitig stattfindenden Gouverneurswahlen.

Lake ist in den Umfragen an ihrer demokratischen Gegenkandidatin, der derzeitigen Innenministerin Katie Hobbs, vorbeigezogen. Die frühere Fernsehjournalistin, die in Iowa aufwuchs, ist ein politischer Neuling. Sie nutzt aber ihre Bekanntheit in Arizona und präsentiert sich als weibliche Version Trumps. Inzwischen hat sie dem Wahlkampf eine neue Dynamik verliehen: Von ihrer Aufholjagd könnte am Ende die ganze Partei profitieren, inklusive Senatskandidat Masters, der bislang einen schweren Stand hatte.

Um das zu verstehen, muss man wissen, was sich in den vergangenen zwei Jahren bei den Konservativen in Arizona zugetragen hat. Der Bundesstaat im Südwesten war lange Zeit eine republikanische Hochburg. 2020 aber konnte Joe Biden hier knapp gewinnen, was Trump freilich nicht akzeptierte. Parteiintern formierte sich energischer Widerstand gegen den republikanischen Gouverneur Doug Ducey, der sich gegen Trumps Versuche stellte, das Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu drehen. Der Partei drohte seinerzeit die Spaltung. Arizona wurde gleichsam zum „Ground Zero“ der Auseinandersetzung zwischen Trumpisten und Traditionalisten.

Im August gab es parteiinterne Vorwahlen, es wurden also unter anderem auch die Kandidaten für Senats- und Gouverneurswahlen gewählt. Dabei zeigte sich, dass die Trumpisten diesen Kampf klar gewonnen hatten. In keinem anderen „swing state“ konnten sich so viele „America first“-Kandidaten durchsetzen. Neben Lake und Masters wurde für den Posten des Innenministers sogar ein Mitglied der rechtsradikalen Miliz der Oath Keepers aufgestellt, der Rädelsführer der Kapitolerstürmung.