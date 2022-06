Spenden für Butscha : Wie Taiwan vom Krieg gegen die Ukraine profitieren will

Mit Spenden an die Ukraine verfolgt Taiwan drei Ziele. Ein Ziel davon ist es, Partner in Ost- und Mitteleuropa zu finden. Das Land knüpft damit an die Zeit nach dem Ende der Sowjetunion an.

In dieser Woche hat Taiwans Außenminister Joseph Wu zum vierten Mal in der Ukraine angerufen. In einem Videogespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Butscha, Anatolij Fedoruk, sagte er Wiederaufbauhilfe in Höhe von einer halben Million Dollar zu. In den vergangenen Wochen hatte Wu schon mit den Bürgermeistern von Kiew und Charkiw sowie mit dem Oberhaupt der Orthodoxen Kirche der Ukraine gesprochen. Insgesamt hat der kleine Inselstaat nach eigenen Angaben 40 Millionen Dollar und 580 Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine und ukrainische Flüchtlinge in Nachbarländern bereitgestellt.

Mit den Spenden verfolgt Taiwan drei Ziele: Zum einen ist das Geld Teil einer Soft-Power-Initiative, mit der das Land seine Beziehungen zu Staaten in Ost- und Mitteleuropa vertiefen will. Das zielt unter anderem auf Polen, mit dessen Hilfe Taiwan einen Teil der Zahlungen in der Ukraine abgewickelt hat.