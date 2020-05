Südkoreas Reaktion auf Corona : Mit Etikette und Zwang

Die Baseball-Saison in Südkorea ist am 5. Mai mit Spielen ohne echte Zuschauer eröffnet worden. Im Stadion waren nur Bilder der Fans. Bild: dpa

Deutsche Städte und Bundesländer verpflichten die Bürger zum Maskentragen beim Einkaufen, im öffentlichen Nahverkehr oder beim Arbeiten. Wer Südkoreanern davon erzählt, erntet Kopfschütteln und Unverständnis. Die Deutschen brauchen eine staatliche Anordnung, um in diesen Pandemiezeiten Schutzmasken zu tragen? Für Koreaner sei das „rätselhaft“, sagt ein Mann.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Nach den koreanischen Maßstäben für Höflichkeit bedeutet das mehr als nur Verwunderung. Auf den Straßen, in Geschäften oder in der U-Bahn sind die Gesichtsschutzmasken in Südkorea seit Wochen nahezu Standard. Am Eingang von Kaufhäusern oder Restaurants stehen Desinfektionsmittel bereit. Die Gewohnheit des Maskentragens und der Handhygiene folgt nicht Zwang, sondern ist soziale Etikette und wird befolgt.