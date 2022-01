Trauerfeier für Desmond Tutu : „Lasst uns so einfach leben, wie er gelebt hat“

Es ist eine Trauerfeier wie sie zu Desmond Tutu und seinem Leben passte: ohne Pomp, warmherzig und mit einer gewissen Leichtigkeit gestaltet. Stellenweise gab es sogar humorvolle Stellen, wenn die Redner den „Arch“ – wie er in Südafrika genannt wird – selbst zitierten. Am Samstag hat Südafrika mit einem Gottesdienst in der St. George’s Kathedrale in Kapstadt von dem hoch verehrten früheren anglikanischen Erzbischof von Kapstadt, Freiheitskämpfer und Friedensnobelpreisträger Abschied genommen. Die 120 Jahre alte, aus Sandstein erbaute Kirche mitten im Zentrum der Stadt, nahe des Parlaments, war nur eine von vielen Wirkungsstätten Tutus, der am 26. Dezember im Alter von 90 Jahren gestorben ist.

Wie kein anderer kämpfte er auf friedliche Weise gegen die Apartheid. Nach den ersten demokratischen Wahlen 1994 beauftragte ihn Nelson Mandela mit der Führung der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Später prangerte Tutu unermüdlich und unerschrocken Ungerechtigkeiten auf der ganzen Welt an. Er sparte auch nicht mit Kritik an dem von einer Widerstandsbewegung zur Regierungspartei gewandelten Afrikanischen Nationalkongress. Das brachte ihm wie sonst nur Nelson Mandela Anerkennung über Generationen und Volksgruppen hinweg ein, selbst von erzkonservativen weißen Südafrikanern.

Tutus Enkel trugen seinen Sarg in die Kathedrale

Am Samstagmorgen versammelten sich hundert geladene Gäste in der Kathedrale. Wegen der Corona-Pandemie und auf Wunsch Tutus war es ein kleiner Kreis von fast ausschließlich ihm nahestehenden Menschen. Neben der Witwe Nomalizo Leah Tutu, den Kindern, Enkelkindern und dem Staatspräsidenten Cyril Ramaphosa gehörten Mandelas Witwe Graça Machel, der König von Lesotho, die frühere irische Präsidentin Mary Robinson, die niederländische Prinzessin Mabel van Oranje und die einstigen Präsidenten Thabo Mbeki und Kgalema Motlanthe dazu. Draußen harrten derweil zahlreiche Kapstädter im Regen vor den Sicherheitsabsperrungen aus und beobachteten, wie Tutus Enkel den Sarg feierlich in die Kirche trugen.

Die Reden in der Kirche waren von persönlichen Erinnerungen geprägt, fast hatte die Zeremonie einen familiären Charakter. So wandte sich der frühere Bischof von Natal und Wegbegleiter Tutus, Michael Nuttall, zu Beginn seiner Predigt an Leah Tutu, sprach sie als „Gogo (Oma) Emeritus unserer Kirche“ an. Der heute 87 Jahre alte weiße Geistliche war Tutus Stellvertreter oder, wie er selbst sagte, die „Number Two to Tutu“ (Nummer Zwei nach Tutu). Die beiden verband eine lebenslange Freundschaft. „Unsere Partnerschaft hat die Herzen und Köpfe vieler Menschen berührt: eine dynamische schwarze Führungspersönlichkeit und sein weißer Stellvertreter in den letzten Jahren der Apartheid“. Sie seien „ein Vorgeschmack auf das gewesen, was in unserer eigensinnigen, geteilten Nation möglich ist“.

In Hymnenform ließ Nuttall das Leben Tutus – des ersten schwarzen Erzbischofs in der Geschichte Südafrikas – Revue passieren. Er sei „von kleiner körperlicher Statur, aber moralisch und geistig ein Riese“ gewesen. Sein Streben nach Gerechtigkeit war nach seinen Worten kein „hartes, ideologisches Streben“, sondern „beruhte immer auf Barmherzigkeit, auf einer beständigen, liebenden Güte“.

Südafrikas Präsident Ramaphosa, der gerade von einer Corona-Infektion genesen ist, nannte den früheren Erzbischof einen „moralischen Kompass“ und einen „Kreuzritter im Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden“. Er habe Südafrika als Regenbogennation gesehen und „unserer Nation das größte Geschenk gemacht: Hoffnung und Vergebung“.