Machtübernahme der Taliban : Wie steht es um die Beziehungen der Taliban zu Al-Qaida?

Taliban-Kämpfer patrouillieren am 18. August im Viertel Wazir Akbar Khan in Kabul

Er wolle der globalen Gemeinschaft versichern, dass von afghanischem Boden keine Gefahr für sie ausgehe, sagte der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid auf der ersten Pressekonferenz der Islamisten. Die Fragen bei dem Auftritt in Kabul am Dienstagabend konzentrierten sich auf die innenpolitische Situation und darauf, was die Machtübernahme durch die Taliban etwa für Frauen bedeute. Aber auch die Frage des von Afghanistan ausgehenden Terrorismus kam zur Sprache. Mujahid bemühte sich, Bedenken zu zerstreuen. „Ausländischen Kämpfern“ werde es nicht gestattet, von Afghanistan aus gegen andere Länder zu agieren. Er fügte hinzu: „Wir wollen kein Problem mit der internationalen Gemeinschaft haben.“

Die Sätze des Sprechers berühren einen wunden Punkt der Taliban ebenso wie der internationalen Gemeinschaft, insbesondere Amerikas. Denn bei aller Brutalität des Taliban-Regimes in den 1990er Jahren war nicht die Herrschaft der Islamisten der Grund für die von den USA angeführte Intervention im Oktober 2001 gewesen. Das unmittelbare Ziel nach den verheerenden Anschlägen vom 11. September war es gewesen, Al-Qaida in die Schranken zu weisen. An oberster Stelle stand für Washington die Ergreifung oder Tötung Osama Bin Ladens, des saudischen Anführers der islamistischen Terrororganisation.

Al-Qaida ist nach wie vor aktiv

Die Taliban, die die Al-Qaida-Führung seit 1996 beherbergten, wollten Bin Laden jedoch nicht ohne Beweise ausliefern. Schon ein Dreivierteljahr zuvor hatten sie ein Ultimatum des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu dessen Auslieferung ignoriert. Nachdem ein weiteres Ultimatum des amerikanischen Präsidenten George W. Bush verstrichen war, griffen die USA an und vertrieben die Taliban an der Seite der Nordallianz aus Kabul. Bin Laden, dem die Flucht gelang, wurde knapp zehn Jahre später bei einer Kommandoaktion in Pakistan getötet. Auch der Stern von Al-Qaida ist seither gesunken, andere Gruppen wie der „Islamische Staat“ (IS) erregten im vergangenen Jahrzehnt mehr Aufmerksamkeit. Aber die Terrororganisation ist nach wie vor aktiv – und jetzt, wo die Taliban zurück an der Macht sind, stellt sich auch die Frage wieder, wie sie es mit Al-Qaida halten.

Vor allem für die amerikanische Regierung spielte die Frage, welche Kapazitäten Al-Qaida in Afghanistan noch hat, über all die Jahre eine große Rolle. Die USA unterhielten in Afghanistan zusätzlich zu ihrem NATO-Engagement eine eigene Mission, um gegen Al-Qaida, den IS und andere Terrorgruppen vorzugehen. Wie wichtig die Terrorbekämpfung ist, machte Präsident Joe Biden in seiner Ansprache am Montag klar, als er sagte, trotz der jüngsten Entwicklungen bedauere er seine Abzugsentscheidung nicht. Amerika sei vor zwanzig Jahren mit „klaren Zielen“ in den Krieg gezogen: „diejenigen zu ergreifen, die uns am 11. September 2001 angegriffen haben, und sicherzustellen, dass Al-Qaida Afghanistan nicht mehr als Basis benutzen kann, uns zu attackieren. Das haben wir geschafft.“