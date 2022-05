Mutmaßlich Behinderter getötet : Wie Singapur die Todesstrafe rechtfertigt

Aktualisiert am

Die Hinrichtung eines mutmaßlich geistig Behinderten in Singapur hat weltweit für Kritik gesorgt. Sie lenkt den Fokus auf die strengen Gesetze des westlichen „Wertepartners“ in Südostasien.

Mahnwache gegen die Hinrichtung von Nagaenthran K. Dharmalingam in Singapur Bild: EPA

Als „Disneyland mit der Todesstrafe“ hatte der amerikanische Science-Fiction-Autor William Gibson Singapur im Jahr 1993 bezeichnet. Die Zeitschrift „Wired“ war aufgrund seines Artikels daraufhin in dem Stadtstaat aus den Regalen verschwunden. In der damaligen Zeit hatten sich halbautoritäre Staaten wie Singapur und das benachbarte Malaysia auf „asiatische Werte“ berufen, um sich gegen die Kritik aus dem Westen an ihren strengen Gesetzen zu wehren.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Die Diskussion erscheint in einer zunehmend vernetzten Welt überholt. Singapur pflegt enge Beziehungen zu China, hat sich aber auch zu einem der engsten Verbündeten des Westens im indopazifischen Raum entwickelt. Kein Land in der Region hat den Angriff Russlands auf die Ukraine so klar verurteilt wie Singapur.