Tötung von Zawahiri : Al-Qaida war nie wirklich weg

Die letzte spektakuläre Attacke, die auf das Konto von Al-Qaida geht, ist erst zwei Wochen her. Rund 500 Kämpfer der somalischen Terrorgruppe Al-Schabab fielen am Mittwoch vorvergangener Woche in Äthiopien ein. Nachdem sie das Telekommunikationsnetzwerk im Südwesten Somalias stillgelegt hatten, griffen die Dschihadisten zwei Orte an der Grenze an.

Das diente aber nur der Ablenkung – während Sicherheitskräfte dorthin eilten, drangen zahlreiche schwer bewaffnete Kämpfer an einer anderen Stelle unbehelligt nach Äthiopien ein. Dort lieferten sie sich über Tage hinweg schwere Kämpfe mit der äthiopischen Armee; es gab Hunderte Tote auf beiden Seiten.

Es handelte sich um die größte Operation, welche Al-Schabab jemals in Äthiopien durchgeführt hat. Beobachter gehen davon aus, dass der Überfall nicht zuletzt PR-Zwecken diente: Die militanten Islamisten hätten demons­trieren wollen, dass sie nicht nur zu Anschlägen innerhalb Somalias fähig sind, sondern auch eine anhaltende Gefahr für die Nachbarländer des instabilen Staats am Horn von Afrika darstellen.

Wenn sie ihre schwarze Flagge in einem Land wie Äthiopien hissen, erhöht das den Stellenwert der Gruppe innerhalb des globalen Al-Qaida-Netzwerks, dem sie angehört. Und bringt ihr möglicherweise weitere Unterstützung ein.

Bin Laden war gegen die Aufnahme von Al-Schabab

Die Umtriebe von Al-Schabab verdeutlichen, wie der Dschihad, für den Al-Qaida steht, heute geführt wird. Osama Bin Laden, der Gründer und erste Anführer der Terrorgruppe, und sein nun getöteter Nachfolger Aiman al-Zawahiri, der Chefideologe Al-Qaidas, propagierten den weltweiten Kampf gegen die Gegner des Islams. Durch spektakuläre Anschläge um die Jahrtausendwende machten sie Al-Qaida zu einer globalen Marke mit großer Anziehungskraft – militante islamistische Gruppen in aller Welt bemühten sich in der Folge darum, das „Gütesiegel“ der Mitgliedschaft tragen zu dürfen.

Im Falle der 2006 gegründeten Al-Schabab lehnte Bin Laden die Aufnahme bis zu seiner Tötung im Mai 2011 ab, weil die Gruppe auch den Tod von Muslimen in Kauf nahm. Erst ein Dreivierteljahr später, im Februar 2012, schwor der Anführer von Al-Schabab dann al-Zawahiri die Treue; zuvor hatte die Gruppe klargestellt, dass sie in ihren Aktionen muslimische Opfer zu vermeiden versuchen werde.

Der kurze Zeit später im Streit von Al-Qaida geschiedene „Islamische Staat“ (IS) macht diese Unterscheidung nicht mehr – im Gegenteil gehört es zur Ideologie der streng sunnitischen Gruppe, auch und gerade diejenigen Muslime anzugreifen, die sie als nicht rechtgläubig erachtet. Vor allem Schiiten werden daher immer wieder Opfer von Anschlägen des IS. Anderes hat er von Al-Qaida kopiert: vor allem das Franchising-System. Auch der IS hat Ableger in aller Welt.

Von lokalen Ablegern geht die meiste Gefahr aus

In der Konkurrenz zwischen Al-Qaida und dem IS um die Führerschaft im globalen Dschihad hat letztere Gruppe durch ihre zur Schau gestellte Grausamkeit und durch die spektakuläre Übernahme weiter Teile Syriens und des Iraks im Jahr 2014 die Oberhand gewonnen. Aber wie das Beispiel von Al-Schabab zeigt, ist auch Al-Qaida nach wie vor aktiv.

Schon seit einer Weile diskutieren Fachleute indessen, wie groß die Gefahr ist, die von der Gruppe zwanzig Jahre nach dem „11. September“ noch ausgeht. Manche sagen, Al-Qaida sei „gescheitert“, andere warnen davor, die Organisation kleinzureden – zumal seit die Taliban wieder über ganz Afghanistan herrschen. Die Islamisten hatten Al-Qaida seit Ende der 1990er-Jahre beherbergt und haben auch heute noch ein enges Verhältnis zu der Führung. Diese dürfte dort jetzt wieder mehr Bewegungsfreiheit haben.

Es sind aber vor allem die Ableger Al-Qaidas, von denen in den vergangenen Jahren konkrete Gefahr ausgegangen ist. Der Schwerpunkt hat sich dabei weg vom Nahen und Mittleren Osten nach Afrika sowie Südasien verlagert. In Afrika ist neben Al-Schabab vor allem die in der Sahelzone aktive Gruppe Dschamaat Nasr al-Islam wa-l-Muslimin zu nennen; sie operiert inzwischen weit über Mali hinaus.

Dort wie in anderen Weltregionen nutzen die Al-Qaida-Ableger politische Instabilitäten aus. Für ihre konkreten Aktivitäten ist der Tod al-Zawahiris weniger bedeutend. Von der Frage, wer sein Nachfolger wird und wie er die Organisation ausrichtet, hängt aber ab, wie attraktiv die „Marke“ Al-Qaida künftig sein wird. Und das wird wiederum auch Auswirkungen darauf haben, wie lokale und regionale Dschihad-Gruppen ihren Kampf führen.