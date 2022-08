Aktualisiert am

Wie sich Moskau in den italienischen Wahlkampf einmischt

Italiens Rechte : Wie sich Moskau in den italienischen Wahlkampf einmischt

Die Partei Brüder Italiens führt in den Umfragen. Eine von kremltreuen Oligarchen finanzierte Webseite attackiert nun Parteichefin Meloni: Sie sei nur aus Imagegründen gegen den Ukrainekrieg und wähle „den Weg ins Chaos“.

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des italienischen Parlaments, Alfredo Urso, hat vor einer Eskalation der Einmischung Russlands in den italienischen Wahlkampf und in die inneren Angelegenheiten des Landes gewarnt. Die Mittel der „hybriden Kriegsführung“ Moskaus seien Desinformation und Cyberattacken sowie direkte Einmischung in Politik und Wirtschaft des Landes, sagte Urso.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Diese Gefahr bestehe zwar schon seit mindestens zehn Jahren. Ein jüngst erstellter Bericht des Geheimdienstausschusses habe aber dokumentiert, dass diese Aktivitäten in den vergangenen Monaten zugenommen hätten. Italien müsse sich gegen den Versuch Moskaus zur Wehr setzen, das Land als „Einfallstor im Kampf gegen den europäischen Atlantismus“ zu nutzen, forderte Urso. Dazu müsse das Parlament den italienischen Geheimdiensten mehr Kompetenzen und mehr Finanzmittel zubilligen. Nur so könnten sie dieser Gefahr proaktiv begegnen, sagte der Politiker der Partei Brüder Italiens, die von Giorgia Meloni geführt wird.