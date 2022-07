Polen rüstet sich : Freizeitsoldaten im Dienst am Vaterland

Aktualisiert am

Freizeitsoldaten im Dienst am Vaterland

Augen geradeaus – Fanfare – und Marsch! Polens neue Truppe beginnt ihre Parade. Wir sind in Ciechanów, einer alten Kleinstadt mit einer imposanten Burgruine. Von Warschau aus fährt man eine gute Stunde durch die leicht hügelige Region Masowien nach Norden. Die Kaserne dort hat eingeladen zum Tag der offenen Tür, und es gibt auch was zu feiern: den Geburtstag der 5. Masowischen Brigade der Territorialverteidigung – und damit zugleich einer seit 2017 aufgebauten neuen Waffengattung.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Die polnischen „Terytorialsi“, wie der Volksmund sie nennt, sind Teil der Zeitenwende im Osten Europas: 2014 hatte Russland auf der Krim und in der Donbassregion seine Aggression gegen die Ukraine begonnen, die es inzwischen zum umfassenden Krieg ausgeweitet hat. Von da an war im Osten, nicht nur in Polen, Sicherheitspolitik angesagt.