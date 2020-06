Heiko Maas im Nahen Osten : Stippvisite mit schwerem Gepäck

Die Begegnung des deutschen Außenministers mit seinem neuen israelischen Kollegen Gabi Aschkenasi, mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und mit Verteidigungsminister Benny Gantz wird in Berlin offiziell als „Antrittsbesuch“ etikettiert. Informell aber stehen die Unterredungen an diesem Mittwoch in Jerusalem vor allem im Zeichen der israelischen Annexionspläne. Der Bundesregierung ist bewusst, dass ihrer Haltung in dieser Frage sowohl von israelischer, als auch von palästinensisch-arabischer Seite eine Bedeutung gegeben wird, die Berlin selbst zumindest öffentlich gar nicht wahrnehmen möchte.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z. Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



Immerhin hat das Auswärtige Amt schon in den vergangenen Wochen und Monaten, wenn die Frage nach der deutschen Ansicht über die Annexionspläne gestellt wurde, immer wieder klargestellt, es handele sich dabei um einen Bruch des Völkerrechts – und hinzugefügt, Deutschland bleibe bei der Haltung, erstrebenswert sei stattdessen eine zwischen Israel und den Palästinensern ausgehandelte Zwei-Staaten-Lösung.

Um dies zu demonstrieren, war es Heiko Maas wichtig, am Mittwoch auch einen Termin mit der palästinensischen Führung zu erhalten. Da die Israelis einen Besuch in Ramallah nicht gestatten – die Weigerung wurde mit Corona-Einschränkungen begründet – will Maas am Mittwochabend mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Muhammad Schtajjeh von der jordanischen Hauptstadt Amman aus in einer Videoschaltung sprechen. In Berlin hieß es, solche Videokonsultationen seien ja in den Zeiten der Corona-Krise zum Alltag geworden; sie seien aus Berliner Sicht nicht geringer zu bewerten als eine persönliche Begegnung.