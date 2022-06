Kompromiss-Entwurf angenommen : Senat kann über schärfere Waffengesetze in den USA abstimmen

Der Amoklauf an einer Grundschule in Texas mit 21 Toten war knapp einen Monat her, als der Senat in Washington am Dienstagabend die erste Hürde für eine leichte Verschärfung des Waffenrechts nahm. Der demokratische Verhandlungsführer Chris Murphy aus Connecticut hatte von einer „Herkulesaufgabe“ gesprochen, sich nach einer vorläufigen Einigung anschließend auch auf den tatsächlichen Gesetzestext zu verständigen. Am Dienstag dann sagte er vor dem Senat: „Das ist ein Durchbruch. Und noch wichtiger: Es ist ein parteiübergreifender Durchbruch.“ Der ist auch Murphy selbst zuzuschreiben. Seit ein Achtzehnjähriger in Uvalde Ende Mai 19 Viertklässler und zwei Lehrerinnen erschossen hatte, hatte er sich um Stimmen von Republikanern bemüht, um nach Jahrzehnten verschärfte Waffengesetze durch den Kongress zu bringen.

Der Weg dorthin, auch das hob Murphy am Abend noch einmal hervor, war kein leichter. „Niemand kriegt in einem Kompromiss alles, was er will.“ Doch jetzt, da sich 64 demokratische wie republikanische Senatoren mit 34 Gegenstimmen dafür ausgesprochen haben, den achtzigseitigen Gesetzentwurf zur Abstimmung im Senat zuzulassen, scheint tatsächlich möglich, was eine Verhandlergruppe beider Parteien in der vergangenen Woche in Aussicht gestellt hatte. Nach dreißig Jahren könnte es die erste Verschärfung des Waffenrechts auf Bundesebene geben, auch wenn diese weit hinter Präsident Joe Bidens Forderungen und denen vieler Aktivisten gegen Waffengewalt zurückbleibt.