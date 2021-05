Impfunwillige in Serbien : Wo es Geld für die Corona-Impfung gibt

Die populäre serbische Sängerin Jelena Karleusa, vormals Impf-Kritikerin, bei einem Impftermin in einem Einkaufszentrum in Belgrad am Donnerstag Bild: AP

Die serbische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die Impfquote des Landes durch eine Mischung aus Anreizen und Sanktionen zu heben. Serbien war auf dem europäischen Kontinent zu Jahresbeginn lange Zeit Spitzenreiter bei der Impfgeschwindigkeit: Abgesehen von Großbritannien wurden im ersten Quartal des laufenden Jahres gemessen an der Bevölkerungsgröße nirgends in Europa mehr Menschen geimpft als in dem Balkanstaat von sieben Millionen Einwohnern. Dabei kamen neben den westlichen Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und AstraZeneca schon seit Dezember 2019 auch das russische Vakzin Sputnik V sowie ein Wirkstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm massenhaft zum Einsatz.

Auch mehrere zehntausend Impfwillige Ausländer, vor allem aus den Nachbarstaaten Bosnien-Hercegovina, Nordmazedonien und dem Kosovo, wurden kostenlos geimpft. Laut neuesten Angaben wurden in Serbien bisher fast 3,7 Millionen Dosen an Einheimische verimpft. Doch schon vor Wochen herrschte in der serbischen Regierung Sorge, dass bald ein Punkt erreicht sei, an dem es ein Überangebot an Impfstoffen und zugleich immer noch zu wenige Geimpfte zum Erreichen einer Herdenimmunität geben werde. Denn in Serbien gibt es eine hohe Zahl an Impfunwilligen. Ob das auch an den staatlich gelenkten Medien liegt, die über Jahre hinweg allerlei Verschwörungstheorien verbreitet und gefördert hatten, lässt sich nicht eindeutig nachweisen, wäre aber plausibel.

Wie lassen sich junge Menschen locken?

Um die Impfquote rasch zu heben, greift der Staat nun zu finanziellen Anreizen. Alle serbischen Staatsbürger ab 16 Jahren, die sich bis zum 31. Mai wenigstens die erste Dosis eines Impfstoffs ihrer Wahl spritzen lassen, erhalten als Belohnung eine Prämie von 3000 Dinar, umgerechnet etwas mehr als 25 Euro. Außerdem sind Impfstellen in Einkaufszentren eröffnet worden, wo die ersten hundert Impfwilligen jeden Tag zusätzlich Einkaufsgutscheine von knapp 45 Euro oder andere Geschenke erhalten. Da man vor allem junge Menschen erreichen will, öffnen diese Impfzentren erst um zwölf Uhr mittags.

Unter großer Aufmerksamkeit staatlich gelenkter Medien lassen sich zudem Popstars und andere Massenidole impfen, um der Skepsis bei Jugendlichen entgegenzuwirken. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, es reicht die Vorlage eines Ausweises. Auf dem Lande sind derweil Impfbusse unterwegs, um abgelegene Gegenden zu erreichen. In Belgrad sollen mobile Impfstationen an Wochenenden auch in den städtischen Naherholungsgebieten Angebote machen, um Ausflügler spontan zur Impfung zu animieren.

Außer Anreizen setzt der Staat aber auch auf Sanktionen. So soll Staatsbediensteten, die sich nicht impfen lassen, bei Ausfällen durch Covid-19 die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall um mehr als ein Drittel gekürzt werden. Ausgenommen sind Personen, die Atteste vorlegen können, laut denen sie sich aufgrund allergischer Reaktionen oder anderer Unverträglichkeiten nicht impfen lassen können. Der auf Arbeitsrecht spezialisierte Anwalt Ognjen Colić von der Belgrader Kanzlei Gecić Law sagte der F.A.Z. dazu, da die nun verkündete Entscheidung noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht sei, lasse sich noch nicht abschließend sagen, ob die Beschlüsse auch für den Privatsektor bindend seien oder dort nur den Charakter von Empfehlungen trügen. Allerdings bezögen sich die jüngsten Entscheidungen auf eine Empfehlung der Regierung vom April 2020, so Colić.

Darin hatte die Regierung Arbeitgebern empfohlen, bei Ausfällen das volle Gehalt weiterzuzahlen. Dies lasse den Schluss zu, dass auch die neue Entscheidung, Impfunwilligen nur 65 Prozent der Bezüge bei Arbeitsunfähigkeit wegen einer Covid-19 Erkrankung zu zahlen, lediglich eine Empfehlung für den Privatsektor sei. Inoffiziell wird diese Version von einer Quelle aus der Regierung bestätigt: Man rate dem Privatsektor, dem staatlichen Beispiel zu folgen, impfunwilligen Covid-Kranken also Leistungen zu kürzen.

Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić hatte Impfunwillige am Mittwoch in einer Fernsehsendung „verantwortungslos und egoistisch“ genannt und gesagt, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall könne bei Ausfällen wegen Covid-19 für ungeimpfte Staatsdiener sogar gänzlich gestrichen werden. Die Prämienzahlungen für Geimpfte bezeichnete der Präsident als Belohnung „für Menschen, die Verantwortung an den Tag legen“. Es gehe darum, in Serbien bis Ende Mai eine „kollektive Immunität“ zu erreichen, begründete Vučić die Maßnahmen.

Der serbische Soziologe Vladimir Vuletić bezweifelt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tanjug allerdings, dass Prämien junge Menschen zur Impfung motivieren werden. Für sie werde die Motivation eher darin bestehen, wieder Konzerte und andere Großveranstaltungen besuchen zu dürfen. Viele junge Menschen in Serbien seien „verwirrt und auch ein wenig verängstigt“ durch die in sozialen Medien kursierenden Gerüchte, laut denen Impfungen zu Unfruchtbarkeit führen. Wichtig sei es deshalb, solchen Gerüchten außer durch Prämienzahlungen auch durch Botschaften „kompetenter Leute“ entgegenzuwirken.