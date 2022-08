Konflikt am Balkan : Wie Serbien mit China, Russland und der NATO kooperiert

Am 9. April dieses Jahres bot sich auf dem Belgrader Flughafen ein ungewöhnliches Bild: Sechs Transportflugzeuge des chinesischen Militärs, die noch nie in Europa gesichtet worden waren, landeten in Serbiens Hauptstadt. Ihre Fracht: Ein chinesisches Flugabwehrsystem vom Typ FK-3. In der Fachwelt gilt es als Adaption des russischen S-300-Systems. Wenige Tage zuvor hatte Serbiens Staats- und Regierungsparteichef Aleksandar Vučić orakelt, bald werde er „den neuen Stolz der serbischen Armee“ präsentieren, ein Waffensystem, das „die Kampfkraft unserer Streitkräfte dramatisch steigern wird.“

Serbien ist der einzige europäische Staat, der das chinesische System nutzt. Entsprechend unwirsch fielen die Reaktionen in der EU aus, deren Beitrittskandidat das Balkanland zumindest auf dem Papier noch ist. Die Bundesregierung teilte mit, sie erwarte von allen Beitrittskandidaten, „dass sie sich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU anschließen und auch so der EU zunehmend annähern.“ Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking kommentierte Einwände mit der Bemerkung, die Lieferung sei Teil des regulären chinesisch-serbischen Kooperationsplans. Schon zuvor hatte Belgrad chinesische Kampfdrohnen gekauft. Lieferungen aus China sind ein wichtiger Bestandteil der von Serbien seit einigen Jahren betriebenen erheblichen Aufrüstung.

Militär ist populärste Institution des Landes

Die wiederum könne nur als Bestandteil serbischer Diplomatie und Innenpolitik verstanden werden, sagte Daniel Šunter vom „Balkan Security Network“, einem auf Verteidigungspolitik spezialisierten Regionalportal in Belgrad. Zunächst sei da der einheimische Aspekt: „Die Botschaft, dass die Streitkräfte modernisiert werden, kommt sehr gut an beim serbischen Publikum. Das Militär ist die populärste Institution des Landes“, stellt Šunter fest.

Das mag verwunden angesichts der unrühmlichen Rolle von Serbiens Streitkräften beim Zerfall Jugoslawiens in den neunziger Jahren, doch so ist es. Die Armee genießt Vertrauen bei großen Teilen der Bevölkerung. In ihr spiegelt sich in den Augen insbesondere der mittleren und älteren Generation ein Abglanz jugoslawischer Zeiten, als man in einem ernstzunehmenden Staat lebte, dessen aus den Partisanenkämpfen des Zweiten Weltkriegs hervorgegangene Streitkräfte stark genug waren, um sogar die Sowjetunion von einer Invasion abzuschrecken.

Es gibt aber auch einen außenpolitischen Aspekt der Aufrüstung. „Vučić sieht Rüstungskäufe als wichtiges Instrument, um seine Beziehungen zu anderen Staaten zu verbessern“, sagt Šunter. Deswegen geht Serbien nicht nur in China auf Einkaufstour. Französische Rafale-Kampfjets und Mistral-Flugabwehrraketen stehen ebenfalls auf Belgrads Liste. „Dabei geht es nicht nur um Militärisches. Belgrad schaut sich nach einem neuen Partner in der EU um, und das ist Paris“, erläutert der Militärfachmann und erinnert daran, dass Serbien bereits Helikopter gekauft hat, die von Airbus in Frankreich hergestellt werden. Der französische Konzern Vinci SA erhielt 2018 die Konzession für den stark wachsenden Belgrader Flughafen auf 25 Jahre. Alstom, ebenfalls ein französischer Konzern, soll am Bau der Belgrader U-Bahn beteiligt werden, wenn auch nur als Juniorpartner eines chinesischen Hauptauftragnehmers.