Wolodymyr Selenskyj (hinten, Mitte), Präsident der Ukraine, nimmt an einer Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs der G7 am 21. Mai 2023 in Hiroshima teil. Bild: dpa

Als Wolodymyr Selenskyj endlich in das Konferenzzentrum kommt, wird er fast wie ein Popstar empfangen. Viele der versammelten Gäste zücken ihr Handy, um Bilder, Videos und Selfies mit dem ukrainischen Präsidenten zu machen, der umringt von wuchtigen Soldaten im Flecktarn zu der kleinen Bühne läuft. Selenskyjs Besuch auf dem G-7-Gipfel im japanischen Hiroshima hat das Wochenende über die Schlagzeilen dominiert. Mit einer emotionalen Rede am Sonntagabend vor Journalisten und einigen Bürgern der Stadt gehörte ihm auch der eindrucksvolle Ausklang.

Kurz zuvor hatte ihm Hiroshimas Bürgermeister das Friedensmuseum gezeigt, in dem auf schonungslosen Bildern die Grausamkeit des Atombombenabwurfs im Zweiten Weltkrieg gezeigt wird. Städte, in denen man nicht mehr erkenne, wo die Straßen und wo die Häuser waren, in denen nichts Lebendiges mehr übrig sei – so sehe es auch in vielen ukrainischen Orten aus, die die Russen überfallen hätten, sagt Selenskyj. Ein berühmtes Bild von einem menschlichen Umriss, den die Atombombe wie einen Schatten in eine Wand gesprengt hat, nutzt er als Gleichnis: „Wenn die Ukrainer sich nicht so standhaft gegen den russischen Genozid wehren würden, wäre unser Volk auch nur noch ein Schatten an der Wand.“