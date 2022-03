Schweden und Finnland : Auf der „Überholspur“ in die NATO?

Aktualisiert am

Auf der „Überholspur“ in die NATO?

Der NATO-Generalsekretär macht Schweden und Finnland Hoffnungen auf einen schnellen Beitritt zum Verteidigungsbündnis – wenn es politisch gewollt wird. Von russischen Drohungen will er sich nicht beeindrucken lassen.

Finnen und Schweden sind am NATO-Manöver „Cold Response“ in Norwegen schon dabei (Foto vom 10. März) Bild: AFP

Wenn NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in den vergangenen Monaten gefragt wurde, ob die Allianz Finnland und Schweden aufnehmen würde, gab er stets dieselbe Antwort: Die Tür der NATO stehe grundsätzlich offen, es sei aber die souveräne Entscheidung beider Länder, welchen Pfad sie einschlügen. Um keinen Preis der Welt wollte der Norweger den Eindruck erwecken, das Bündnis mische sich in die schwierigen innenpolitischen Debatten dazu ein. Wann ein Antrag erfolgen könnte, dazu ließ er sich niemals ein.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Umso mehr fällt auf, was Stoltenberg nun der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“ gesagt hat: „Ich bin vorsichtig, was die Zahl der Monate angeht. Aber es kann sehr schnell gehen, dass sie ihren Platz einnehmen.“ Die Zeitung titelte groß am Freitag, dass Schweden auf eine Überholspur kommen könnte. Der Beitritt, eine Frage von Monaten – das ist neu.