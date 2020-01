Wahl in der Emilia-Romagna : Würde Don Camillo Lega wählen?

In der Emilia-Romagna sind seit 1948 die Linken an der Macht. Genau deshalb will das Rechtsbündnis um Salvini dort am Sonntag die Wahl gewinnen.

Am Bahnhof von Bologna ist die Zeit stehen geblieben. Seit dem 2. August 1980 stehen die Zeiger der Wanduhr auf 10.25 Uhr. Am dunkelsten Tag in der italienischen Nachkriegsgeschichte explodierte kurz vor halb elf Uhr vormittags, als sich Reisende auf dem Weg in die Sommerfrische in der Wartehalle und auf den Bahnsteigen drängten, eine fast 25 Kilogramm schwere Kofferbombe. Die Wucht der Detonation brachte den gesamten Westflügel des Bahnhofes sowie eine Fußgängerunterführung zum Einsturz. 85 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt.

Es war der blutigste Terroranschlag der „anni di piombo“ (Bleiernen Jahre), als Rechts- und Linksextremisten die italienische Demokratie auf ihre schwerste Probe stellten. Neben der Gedenktafel mit der für immer angehaltenen Wanduhr und der schlichten Aufschrift „Um nicht zu vergessen“ gibt es eine zweite, auf der die Namen der 85 Toten sowie deren Alter aufgelistet sind. Darüber steht: „Opfer des faschistischen Terrorismus“.