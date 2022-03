Verfolgung und Propaganda : Russlands Jagd auf „Falschinformationen“

Seit Beginn der russischen „Spezialoperation“, wie der Krieg gegen die Ukraine offiziell heißt, verlassen viele Russen ihre Heimat. In sozialen Medien tauscht man Tipps für mögliche Kontrollen an den Grenzen aus. Denn bisweilen fragen die Grenzer Russen, die das Land verlassen wollen, nach den Gründen für die Ausreise, verlangen Zugang zu Chats auf dem Mobiltelefon, drohen denen, die ablehnen, andernfalls werde das Flugzeug eben ohne sie losfliegen.

Dabei sind die wenigen Plätze für Flüge nach Istanbul oder Dubai rar und teuer. Wer es ins Ausland schafft, ist vor Problemen nicht sicher – auch wegen der Schritte westlicher Unternehmen, die sich eigentlich gegen Russland richten sollen. So schreibt ein junger Moskauer Arzt auf Facebook, indem Mastercard und Visa die Verwendung der von russischen Banken ausgegebenen Kreditkarten im Ausland blockierten, „lassen sie die Menschen, die ihre Familien aus Russland fortgebracht haben, ohne Mittel zurück“. Das betreffe Russen, die vor dem Regime geflohen seien. „Das Regime hat nicht groß gelitten. Manchmal wäre es besser, erst zu denken, dann zu handeln.“

Auch viele unabhängige Journalisten fliehen. Denn sie sind die vorrangigen Ziele des Versuchs der Machthaber, ihre Version vom Geschehen in der Ukraine mit allen Mitteln zu verteidigen. Demnach befreit man das Nachbarland von „Neonazis“ und westlichem Joch, unter bedauerlichen, aber doch begrenzten Verlusten an Soldaten und Material. Um diese Version aufrechtzuerhalten, sind die letzten unabhängigen Medien als „unerwünscht“ oder aus anderen Gründen verboten, ihre Websites blockiert, die Auftritte in sozialen Medien gelöscht worden. Universitäten und Medienvertreter geben Unterstützungserklärungen für die Führung ab. Gerade war die Journalistenvereinigung der nordwestlichen Teilrepublik Karelien laut der „Nowaja Gaseta“ die einzige solche Vereinigung in ganz Russland, die gegen die faktische Militärzensur auftrat.

Verfolgte Russen an Einreise in Georgien gehindert

Wer andere als „offizielle Quellen“ verwendet, kann nach dem neuen Gesetz gegen „Falschinformationen“ über die russischen Streitkräfte, das am vergangenen Freitag im Eilverfahren verabschiedet, von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet worden und in Kraft getreten ist, hart bestraft werden. Es wendet sich auch gegen ausländische Korrespondenten, von denen sich viele, wie jetzt auch die der F.A.Z., nicht mehr in Russland aufhalten. Doch die ersten Ziele sind die russischen Journalisten.

Ein häufiges Ziel für sie ist jetzt Georgien. Doch das Land, das seit voriger Woche den EU-Beitritt beantragt hat, ist nicht für alle offen. So berichtete der renommierte Moskauer Journalist Michail Fischman – er hatte eine Sendung im unabhängigen Sender „TV Doschd“, der seine Arbeit vorige Woche eingestellt hat –, er sei an der Grenzkontrolle abgewiesen und mit der jüngeren seiner vier und 14 Jahre alten Töchter, die sich geweigert habe, ihren Vater zu verlassen, deportiert worden. Fischman ist damit der jüngste Fall einer Reihe von Russen, die in ihrer Heimat verfolgt werden und von Georgien ohne klaren Grund abgewiesen werden. In einem Videointerview befürchtet Fischman, dass das neue Militärzensurgesetz auch rückwirkend wird, etwa auf Sendungen, in denen der Krieg als solcher und nicht als „Spezialoperation“ bezeichnet wird.