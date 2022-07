Umgang mit Kriegsgefangenen : In der Hand des Feindes, aber nicht rechtlos

Der Chef des russischen Ermittlungskomitees hat große Pläne für ein internationales Tribunal über angebliche ukrainische Kriegsverbrecher. Als Teilnehmer neben Russland schlägt er Iran, Syrien und Bolivien vor. Gegen mehr als 400 Personen werde derzeit in etwa 1300 Strafverfahren ermittelt, sagte Alexandr Bastrykin Anfang der Woche der Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“. Nicht alle davon sind schon in russischer Gewalt.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Doch Bastrykin, führende russische Politiker und Diplomaten haben seit Monaten bei verschiedenen Gelegenheiten deutlich gemacht, dass sie in Gefangenschaft geratene ukrainische Soldaten von einem Tribunal aburteilen lassen wollen. In der von Russland kontrollierten „Volksrepublik“ Donezk“ sind Mitte Juni zwei Briten und ein Marokkaner, die in der ukrainischen Armee gedient haben, zum Tode verurteilt worden.

Auch in der Ukraine sind schon russische Kriegsgefangene wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt und schuldig gesprochen worden. Mitte Mai erhielt ein Panzersoldat lebenslange Haft, weil er in einer Ortschaft im Nordosten einen unbewaffneten Zivilisten erschossen haben soll. Diese Strafe wurde von der Berufungsinstanz am Freitag auf 15 Jahre Haft verkürzt. Kurz nach dem ersten Verfahren wurden zwei Artilleriesoldaten wegen des gezielten Beschusses einer Schule zu elfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die ukrainische Staatsanwaltschaft gibt an, sie habe bereits Hunderte russische Soldaten identifiziert, die vor Gericht zu stellen seien. Aber wann ist das überhaupt zulässig?

Hindernis für Gefangenenaustausch?

Das Vorgehen beider Seiten wirft neben rechtlichen auch politische Fragen auf. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat oft gesagt, dass kein Kriegsverbrecher ungestraft davonkommen dürfe. Doch das Verlangen nach Gerechtigkeit kann in einen Konflikt mit anderen Zielen geraten. Zu den wenigen direkten Kontakten, die zwischen der Ukraine und Russland noch bestehen, zählen schließlich Verhandlungen über den Austausch von Kriegsgefangenen.

Nach der Entlassung der Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa Mitte Juli berichteten ukrainische Medien, Selenskyj habe ihr die schnellen Prozesse vorgeworfen, weil sie seinem Ziel entgegenstünden, durch die Verhandlungen möglichst viele ukrainische Soldaten nach Hause zu holen. Um dieses Dilemma aufzulösen, hat das ukrainische Parlament am Donnerstag ein Gesetz beschlossen, das es erlaubt, bei russischen Soldaten auf Strafverfolgung zu verzichten, wenn sie ausgetauscht werden sollen. Die Internetzeitung „Ukrain­ska Prawda“ schrieb kürzlich unter Berufung auf einen ukrainischen Unterhändler, die Russen hätten nach den Urteilen gegen die russischen Soldaten gesagt: „Wenn das so ist, stellen wir alle Asow-Kämpfer vor Gericht, und ihr bekommt sie nach zehn Jahren zurück.“