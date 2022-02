Aktualisiert am

Putins Tropenallianz : Moskaus Truppen in Amerikas Hinterhof

Die Ukraine mag für Washington weit weg sein. Doch auch auf dem amerikanischen Kontinent bauen sich Spannungen zwischen Washington und Moskau auf. Nicht nur in Venezuela ist Russland aktiv.

Die Isla Margarita in der venezolanischen Karibik ist seit einiger Zeit ein beliebtes Reiseziel für Russen. Wöchentliche Charterflüge aus Moskau fliegen den kleinen Flughafen auf der Insel direkt an. Im vergangenen Jahr wurden dort 65.000 Touristen aus Russland gezählt. An den venezolanischen Karibikstränden sind sie offenbar ganz besonders willkommen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Doch nicht nur die Touristen steigen gerne in Venezuela ab, sondern auch Geschäftsleute und Regierungsvertreter aus Moskau. Das Land sei ein „strategischer Partner für Russland in Lateinamerika“, bekräftigte der russische Vizeministerpräsident Jurij Borissow, der vergangene Woche den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro besuchte. Man strebe an, die bilateralen Beziehungen weiter zu vertiefen.