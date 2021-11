Russland und die Ukraine : Putins schleichende Annexion

Abermals sorgt sich der Westen, dass Russland in die Ukraine einmarschieren könnte. Und zwar nicht verdeckt wie 2014, als nur die „grünen Männchen“ auf der Krim mit Verzögerung als russische Truppen anerkannt wurden, sondern offen. Ähnlich wie erst vor Kurzem, im vergangenen Frühjahr, machen Bilder von Panzern aus Orten wie dem westrussischen Woronesch die Runde durch soziale Netze; gefilmt werden sie meist aus vorbeifahrenden Autos. Dazu kursieren imposante Angaben zu Truppen, die Russland an seinen Westgrenzen zusammengezogen habe; in Kiew wurde die Zahl 114.000 genannt.

Damit solche Zahlen indes aussagekräftig sind, müsste man zugrunde legen, wie viele Soldaten Russland ohnehin ständig im Westlichen und im Südlichen Russischen Militärbezirk stationiert hat (zu Letzterem zählt Moskau auch die annektierte ukrainische Krim). Eine solche Rechnung wird bisher nicht aufgemacht. Die Stärke der ukrainischen Streitkräfte wird auf gut eine Viertelmillion geschätzt. Moskau weist die westlichen Sorgen routiniert zurück und hebt hervor, man stelle für niemanden eine Bedrohung dar; Präsident Wladimir Putin erhebt zudem, wie immer gegen westliche Vorwürfe, eigene Vorwürfe; in diesem Fall geht es um Fahrten amerikanischer Kriegsschiffe durch das Schwarze Meer, die Moskau zu einem „unangekündigten“ NATO-Manöver aufwertet.

Keine neue Propagandaoffensive

Bisher hat Moskau keine neue Propagandaoffensive gegen die Ukraine gestartet, die über das seit Jahren übliche Maß hinausginge. Das war beim Aufmarsch des Frühjahrs anders, als man Kiew wütend Angriffspläne auf die „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk sowie Gräuel gegen Zivilisten vorwarf. Anders als im Frühjahr, gibt es derzeit keine russischen Mitteilungen über „spontane Übungen der Gefechtsbereitschaft“, in deren Rahmen die Truppenbewegungen geschahen, ehe sie Ende April öffentlichkeitswirksam beendet wurden. Das gab es dieser Tage nur für das im Mittelpunkt der vom Minsker Machthaber Alexandr Lukaschenko orchestrierten Migrationskrise stehende belarussische Gebiet Grodno. Dorthin wurden Ende voriger Woche russische Fallschirmjäger geschickt, die zurückgekehrt sein sollen.

Andrej Kortunow vom Russischen Rat für internationale Angelegenheiten, einer offiziellen Moskauer Denkfabrik, hatte während des Frühjahrsaufmarsches geäußert, dass die Idee eines Anschlusses der ostukrainischen Gebiete an Russland „populärer“ werde und von einem großen Krieg geraunt, in den „Europa“ hineinstolpern könne wie 1914. Seither sind die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew nicht besser geworden. So ist in der Ukraine der prorussische Politiker Viktor Medwetschuk, ein Weggefährte Putins, wegen Landesverrats angeklagt worden. Für Moskauer Wut sorgte im vergangenen Monat zudem der Einsatz einer türkischen Bayraktar-Drohne durch die ukrainischen Streitkräfte im Donbass, einer Waffe, die vor einem Jahr zum Sieg der aserbaidschanischen Truppen unter Machthaber Ilham Alijew über armenische Truppen im Kampf um das Konfliktgebiet Nagornyj Karabach beitrug.

Nicht genug Kräfte für eine „ernsthafte“ Militäroperation

Präsident Wolodymyr Selenskyj wolle „vielleicht versuchen, ein ukrainischer Alijew zu werden“, zitierte nun das Newsportal The Moscow Times den Beobachter Kortunow als Übermittler von Moskauer Sorgen, die Ukraine könne versuchen, die „Volksrepubliken“ militärisch zurückzuerobern. Doch spricht für Kortunow derzeit alles dafür, Russlands Handlungen als bloße Abschreckung zu werten. Es gebe nicht genug Kräfte an der Grenze für eine „ernsthafte“ Militäroperation. „Ich sehe, ehrlich gesagt, keine Grundlage dafür, eine Invasion zu erwarten“, sagte Kortunow der Moscow Times. „Ich weiß nicht, was sie erreichen würde. Die Verluste wären groß und die möglichen Gewinne sehr begrenzt.“

Über den Invasionssorgen gerät aber aus dem Blick, wie Moskau zugleich vorantreibt, was als „schleichende Annexion“ der „Volksrepubliken“ beschrieben wird. Schon sind Hunderttausende Ukrainer, die in den ostukrainischen Gebieten leben, von Russland eingebürgert worden. Viele dieser „neuen Russen“ haben im vergangenen September in den Wahlen zur Duma, dem russischen Unterhaus, ihre Stimme abgegeben, online und in organisierten Reisen ins benachbarte südwestrussische Rostower Gebiet.

Invasionssorgen und Migrationskrise als Ablenkung

Prominente Köpfe der Landnahme im Donbass haben Duma-Mandate erhalten: der Schriftsteller Sachar Prilepin, der im Donbass kämpfte, und der Politikberater Alexandr Borodaj, der zeitweise als „Regierungschef“ der „Volksrepublik Donezk“ fungierte. Borodaj, der der Machtpartei Einiges Russland angehört, sagte jüngst in einem Interview, die Truppen der „Volksrepubliken“ und Russlands Streitkräfte seien gleichermaßen „unsere russischen Leute“, da gebe es keinen Unterschied. Offiziell heißt es weiterhin, in den „Volksrepubliken“ seien keine aktiven Streitkräfte Russlands.

Faktisch werden die „Volksrepubliken“ immer mehr an Russland angeschlossen. Am Montag unterzeichnete Putin einen Erlass, der als „humanitäre Unterstützung“ für die „Volksrepubliken“ daherkommt. Dort produzierte – oder zumindest etikettierte – Waren dürfen nun in unbegrenzter Menge in Russland gehandelt und auch von staatlichen Stellen angekauft werden. Man kann das als Legalisierung der Schattenwirtschaft verstehen, anderen Gütern voran der Kohle, die bisher nach Russland geschafft wurde und von dort als heimische Kohle auf die Märkte gelangen soll. Auch wird der Schritt offiziell als „Ausnahme“ bezeichnet, die „bis zur politischen Beilegung der Situation“ gelte. Doch Putins Erlass fügt sich in eine Reihe entsprechender Maßnahmen, so die Umstellung auf den Rubel 2015, die Anerkennung von „Pässen“ der „Volksrepubliken“ 2017 und die Einbürgerungen, die 2019 begannen. Dabei mögen die Invasionssorgen und die Migrationskrise an der belarussischen Grenze zur EU als Ablenkung von solchen Maßnahmen wirken.