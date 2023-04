Die Straße von Gibraltar hat sich in einen der wichtigsten Umschlagplätze für den Export russischen Rohöls verwandelt. Die spanische Regierung wandte sich deshalb jetzt besorgt an die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO). Nicht nur Umweltschützer warnen vor gravierenden Gefahren für die Umwelt beim Umladen des Rohöls von kleineren russischen Schiffen auf internationale Supertanker, die den Rohstoff dann vor allem nach Asien bringen.

Zu diesem Manöver kommt es zwar legal in internationalen Gewässern, außerhalb des spanischen Hoheitsgebiets. Bei einem Unfall in der schmalen Meerenge am Rande einer der am stärksten befahrenen Seerouten könnte sich das Öl jedoch schnell im Mittelmeer und im Atlantik ausbreiten.,

Die Schiffe aus Russland und ihre Abnehmer legen zwar nicht direkt am kleinen Hafen der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta an. Aber von dort aus lassen sich die „Ship to Ship“ (STS) genannten Umlademanöver an einer der wichtigsten Seefahrtstraßen der Welt zum Teil mit bloßem Auge beobachten. Nach der Aktion in internationalen Gewässern geht es weiter in Richtung Indien und China. Das spart Russland Kosten und Zeit.

Nach Informationen des auf den Energiehandel spezialisierten Informationsdienstes Vortexa wurden im vergangenen Dezember in den Gewässern von Ceuta rund neun Prozent der russischen Rohölexporte aus der Ostsee umgepumpt. Im Januar waren es demnach zeitweise bis zu 180.000 Barrel pro Tag; ein Barrel (Fass) entspricht 159 Litern.

Von den russischen Häfen brauchen die kleineren „Aframax“-Tankschiffe, die bis zu 700.000 Fass transportieren können, etwa zehn Tagen an die Meerenge vor Ceuta. Dort warten die riesigen VLCC-Tanker auf sie, die die Ladung von bis zu drei dieser kleineren Schiffe aufnehmen können.

Laut den Analysten von Vortexa wurde rund die Hälfte des russischen Rohöls vor dem Beginn des Ukrainekriegs in Dänemark umgeladen. Das wurde spätestens durch die Sanktionen gegen Russland gestoppt. Seit Dezember 2022 darf kein russisches Rohöl mehr mit Schiffen in die EU eingeführt werden, seit Anfang Februar auch keine Raffinerieprodukte.

Die Schiffe wichen aber schon aus, bevor es dazu kam. Zunächst vor die Azoren, um dann die ruhigere See vor Ceuta und die griechische Bucht von Kalamata zu nutzen, wo inzwischen ähnlich viel Rohöl umgepumpt wird. Beide Standorte kommen nach Schätzung von Experten für rund 50 Prozent der russischen Exporte auf. Die Aktionen sind auch deshalb legal, weil die Schiffe unter der Flagge von Ländern wie Panama und Liberia fahren.

Die dabei eingesetzte „Schattenflotte“ Moskaus ruft auch an der Straße von Gibraltar Besorgnis hervor. Russland kauft im großen Stil alte Tanker auf, um die westlichen Ölsanktionen und den Ölpreisdeckel von EU und G7 zu umgehen. Ein großer Teil dieser Tanker ist angeblich so alt, dass sie kurz vor der Verschrottung stehen. Solche Schiffe kommen offenbar auch vor Ceuta zum Einsatz.