Besetzte Gebiete in Ukraine : Ein Sieg für Putin soll es sein

Nur noch zweieinhalb Wochen sind es bis zum „Tag des Sieges“ von 1945, der in Russland auch in diesem Jahr groß gefeiert werden soll. Schon länger verbreiten westliche Geheimdienste, Präsident Wladimir Putin wolle den Russen bis dahin einen substanziellen Erfolg im „militärische Spezialoperation“ genannten Krieg gegen die Ukraine vorweisen. Dafür könnte der Kreml das südukrainische Cherson ausgewählt haben. Die Stadt hatte vor dem Krieg knapp 290.000 Einwohner und ist bis heute die einzige ukrainische Gebietshauptstadt, die russische Truppen seit dem Überfall Ende Februar neu erobern konnten.

Wer dieser Tage den russischen Staatssender NTV einschaltet, sieht aus dem schon Anfang März eroberten Cherson Bilder, die an die Besetzung der Halbinsel Krim und an die Ausrufung der „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk vor acht Jahren erinnern. Der Tenor der Berichte ist, dass sich nach Wirren, an denen ausschließlich Ukrainer schuld seien, allmählich eine neue, russische Ordnung einstelle. So heißt es, Verkäufer auf den Märkten von Cherson stellten sich darauf ein, Produkte nicht mehr gegen ukrainische Hrywnja, sondern gegen russische Rubel zu verkaufen. Die russischen Soldaten hätten „Hoffnung“ gebracht, sagt der Sprecher. Zitiert wird ein Vertreter einer „militärisch-zivilen Verwaltung des Chersoner Gebiets“, die offenbar die ukrainischen Behörden ablösen soll. Der Mann freut sich in die Kamera, dass jetzt wieder Verbindungen auf die Krim und nach Russland geknüpft würden. Gezeigt wird am Ende eines Beitrags eine rote Flagge der Sowjetunion: Russische Nationalgardisten hätten das „Banner des Sieges“ von 1945 über der Stadt gehisst.

Preise um das Drei- bis Vierfache gesteigen

Solche Berichte nennt man „informationelle Vorbereitung“; sie lassen vermuten, dass zutreffen könnte, was Kiew befürchtet: Die Besatzer sollen in den besetzten Teilen der Gebiete von Cherson und auch von Mykolajiw (das selbst weiterhin unter ukrainischer Kontrolle steht) für Anfang Mai Pseudoreferenden über die Ausrufung von „Volksrepubliken“ und den Anschluss an Russland vorbereiten. Muster dafür sind Abstimmungen, die 2014 auf der Krim und in den „Volksrepubliken“ im Donbass stattfanden. Kiew berichtet auch, dass die Besatzer die Zufahrtswege nach Cherson weiträumig verminten. Das würde dafür sprechen, dass es ihnen darum geht, die Eroberungen abzusichern.

Ukrainische Berichte aus Cherson, dessen Bewohner trotz großer Gefahren immer wieder mit blau-gelben Fahnen auf die Straßen gegangen sind, sprechen gegen die Darstellung eines freudigen Übertritts unter Moskauer Herrschaft. In Cherson fehlten überlebenswichtige Medikamenten wie Insulin, Wurst und Milch, heißt es etwa. Die Preise für andere Grundnahrungsmittel seien um das Drei- bis Vierfache gestiegen, für Benzin müsse man zwei Tage anstehen. Bewohner berichteten über „brutalen Umgang, Prügel, Entführungen, Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen“, sagte Gennadij Laguta, der Leiter der (regulären) Chersoner Militärverwaltung. Das müssten die Ermittler alles untersuchen, sagte Laguta, alle Schuldigen müssten bestraft werden. Doch solche Nachrichten dringen nicht zu den Russen vor, werden, wenn überhaupt, als „Fakes“ und „Provokation“ zurückgewiesen.