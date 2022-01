Ängstlich, aber abgestumpft : Wie Russland auf den Ukraine-Konflikt blickt

Aktualisiert am

Aus russischer Sicht ist der Konflikt um die Ukraine Teil des Ringens zweier Weltmächte, Russlands und der Vereinigten Staaten. In diesem Bild sind Amerikas Eliten böse und kriegstreibend, die Russen gut und friedliebend. Die Amerikaner gebieten über die NATO, die EU und Länder wie Deutschland und die Ukraine. Russland hat, nach altem Zarenwort, nur seine „Armee und Flotte“, aber immer bessere Waffen.

Die Konfliktherde wechseln; mal geht es um Venezuela, Libyen, Syrien, oft aber um Russlands Vorhof, den postsowjetischen Raum. Das ist besonders bedrohlich. Denn die Gegner, die man in Moskau „unsere Partner“ nennt, wollen Russland kleinhalten, zersetzen, zerstückeln. Man muss sich wehren, die Feinde das Fürchten lehren. „Haben sie Angst, heißt das, sie respektieren dich“, lautet die Formel.

Diese Weltsicht, die sowjetische Traditionen und noch ältere aufgreift, wird den Russen seit Langem von Präsident Wladimir Putins Macht- und Medienapparat eingeimpft. Sie prägt den Blick der meisten Russen auf die Außenwelt. Laut dem unabhängigen (und als „ausländischer Agent“ schikanierten) Meinungsforschungsinstitut Lewada-Zentrum erklärt ein bedeutender Anteil von ihnen jedes außenpolitische Geschehen mit „Einmischung der USA und des Westens in die inneren Angelegenheiten anderer Länder“, ob den Syrienkonflikt, das Aufflammen des Krieges zwischen Aserbaidschan und Armenien 2020 oder jüngst die „Migrationskrise“ in Belarus.

Der Direktor des Instituts, Denis Wolkow, hebt in einer Analyse zum Stimmungsbild in der Ukrainekrise hervor, nur drei bis vier Prozent der Russen gäben ihrer eigenen Führung die Schuld an der Lage, eine Mehrheit dagegen den Vereinigten Staaten und der NATO. Rund die Hälfte der Russen glaubt demnach nicht, dass es zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine komme, 39 Prozent dagegen hielten diese Entwicklung für wahrscheinlich oder unausweichlich.

Einen Konflikt zwischen Russland und der NATO hält laut Wolkow ein Viertel der Befragten für möglich, mehr als in den vergangenen Jahren. Einen „großen Krieg“ befürchteten demnach im Frühjahr vorigen Jahres 62 Prozent der Befragten, mehr als je zuvor in einem Vierteljahrhundert. Im vergangenen Dezember sank dieser Wert auf 56 Prozent; das sieht Wolkow als Folge des Videotelefonats zwischen Putin und dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden Anfang Dezember.

„Des ukrainischen Themas müde“

In Gruppendiskussionen, sogenannten Fokusgruppen, zeichnen Wolkows Soziologen Sätze auf, wie sie auch Putin und sein Staatsfernsehen verbreiten: Negiert wird die Eigenständigkeit der Ukraine, die „kleinen Brüder“ erscheinen fremdbestimmt. „Die Eliten der Ukraine bezahlt Amerika“, heiße es oder, dass Washington „über die Ukraine auf Russland einwirken“ wolle. Wie auch aus dem Kreml ist in den Fokusgruppen von „Provokationen“ die Rede, mit denen der Westen „uns gegen unseren Willen in einen Krieg hineinziehen will“.

Laut Wolkow sind solche Aussagen typisch für alte wie für junge Befragte, obwohl Russlands Jugend sonst eher zu kremlkritischen Positionen neigt. Bemerkenswert ist die Erklärung des Soziologen: Viele Teilnehmer sagten, sie seien „des ukrainischen Themas müde, der ganzen Außenpolitik, der Konfrontation mit dem Westen“. Abstumpfung begünstigt demnach, dass die meisten Russen die Botschaften der Machthaber übernehmen.

Stimmungsbild nur eingeschränkt

Die täglichen Staatsfernsehtalkshows mit Gästen, die Ukrainer etwa als „Schafe“ beschimpfen, die sich vom Westen „in einen Krieg mit Russland treiben“ ließen, können Außenstehende erschrecken; Russen sind das seit Jahren gewohnt. Kritiker der offiziellen Position werden ausgegrenzt und verfolgt, schweigen laut Wolkow auch in den Fokusgruppen. Die Kriegsangst führt aber nicht zu einem Sammlungseffekt: In den vergangenen zwei Monaten der sich verschärfenden Konfrontation mit dem Westen seien Putins Beliebtheitswerte und die seiner Regierung nicht gestiegen, sondern gesunken, bemerkt Wolkow. Das erklärt er mit der „Routine“, hält aber für den Fall eines Krieges einen Anstieg des Rückhalts der Führung für möglich: „Auch wenn die Russen einen solchen Konflikt fürchten, sind sie innerlich auf ihn vorbereitet.“

Doch könnte sich die Unterstützung wandeln, wenn ein Krieg länger dauern, verlustreich und teuer würde. Putin hatte es sogar 2014 und 2015, auf der Höhe seiner Beliebtheit nach der Annexion der ukrainischen Krim, vorgezogen, im Donbass nur verdeckt zu intervenieren. Dass dort russische Soldaten fielen (von denen manche bis zum Schluss geglaubt haben sollen, sie nähmen an einem Manöver auf russischer Seite der Grenze teil), wurde verschleiert. Die Russen kümmern ihre sozialen und wirtschaftlichen Probleme, etwa die Lebensmittelteuerung, mehr als die Ukraine und Putins „Geopolitik“. Andrej Kolesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum, einer Denkfabrik, hält es daher für unwahrscheinlich, dass an die Stelle des verpufften „Krim-Konsenses“ ein neuer „NATO-Konsens“ trete.

Als Wegweiser für Putins nächste Schritte taugt das Stimmungsbild aber nur eingeschränkt. Zwar berücksichtigt der Präsident oft Empfindlichkeiten der Russen, vermeidet etwa unpopuläre Corona-Einschränkungen. Doch kann sich der der Bevölkerung weitgehend enthobene Putin um das kümmern, was ihm zusehends am Herzen zu liegen scheint: seinen „Platz in der Geschichte“, wie der Carnegie-Mann Alexandr Baunow schreibt. „Das Ziel, die Erweiterung der NATO zu stoppen, vor allem um die Ukraine, ist echt“, hebt Baunow hervor. Putin werde entscheiden, wie dieses Ziel zu erreichen sei, „und zwar nicht als Politiker, sondern als historischer Akteur“.