Putins 9. Mai : Gedenken im Zeichen des Z

Russlands Hauptstadt ist für den „Tag des Sieges“ vorbereitet. Grellrote Fahnen wehen entlang der Verkehrsachsen, der Rote Platz ist vor der Militärparade an diesem Montagmorgen abgesperrt, und im „Park des Sieges“ im Moskauer Westen steht die Bühne für das Volksfest rund um das Freudenfeuerwerk, das am Abend entzündet wird.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

In das Gedenken an den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland von 1945 haben die Regisseure der Feiern zahlreiche Zeichen der Unterstützung für den Krieg gegen die Ukraine eingewoben. Denn der offiziell weiterhin, Präsident Wladimir Putins Worten vom Morgen des 24. Februars folgend, als „militärische Spezialoperation“ oder „spezielle Militäroperation“ bezeichnete Feldzug wird in Russland als Fortsetzung des damaligen Krieges dargestellt.

Der Kreml hat dieser Tage Gerüchte zurückgewiesen, Putin werde seine Ansprache zum Feiertag nutzen, um den Kriegszustand auszurufen. Fachleute streiten darüber, ob eine Generalmobilmachung Russlands militärische Probleme in der Ukraine lindern könne. In Russland soll es gar Anschläge auf mehrere Wehrersatzämter gegeben haben. Derlei Gedanken konnten am Wochenende nicht die frühlingshaft-heitere Stimmung im Zentrum Moskaus trüben.

In der Fußgängerzone auf dem Arbat schlenderten Passanten an Schwarz-Weiß-Porträts vorüber. Die Bilder sollen Kinder aus dem Donbass zeigen, die seit Jahren unter ukrainischem Beschuss leben müssten. Das soll die Kreml-These illustrieren, man verhindere und ahnde in der Ukraine einen „Genozid“. Im „Park des Sieges“ spielten Moskauer Kinder auf einem gepanzerten Fahrzeug der Luftlandetruppen, auf welches das Kriegs- und Putin-Unterstützersymbol „Z“ geschrieben worden war.

Das Staatliche Museum für Gegenwartsgeschichte zeigt seit Anfang April und noch bis Dienstag eine Ausstellung mit dem Titel „NATO. Chronik der Grausamkeit“, die, wie zu hören ist, auf Geheiß des Verteidigungsministeriums in aller Eile konzipiert wurde. „NATO“ steht hier für Amerika, das anderen Ländern gegen den Willen der Völker „antirussische“ Ziele aufzwinge. So legte es den Gästen, die am Sonntagvormittag vor allem aus einer Gruppe ossetischer Offiziersschüler bestanden, ein Führer dar. Er musste laut sprechen, um den Kriegsflugzeuglärm zu übertönen, der in der Ausstellung in Dauerschleife läuft.

Sie spannt einen Bogen von den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki 1945 über die Kriege in Korea, Vietnam, im Irak, in Jugoslawien, Libyen und Syrien bis zur Ukraine. Von dort hat man „Beute“ ausgestellt: ukrainische Uniformen und britisch-schwedische Panzerabwehrwaffen. Dazu heißt es auf einer Tafel, die „spezielle Militäroperation“ habe die „enge Integration“ der NATO mit ukrainischen Streitkräften und „Neonazi-Formationen“ gezeigt. Die Offiziersschüler fotografierten sich vor einer jugoslawischen Uniform und eilten rasch wieder hinaus in den Frühling, ohne das Ende der Führung abzuwarten, als ginge sie das alles nichts an.

Seit Wochen heißt es in – westlichen – Berichten, Putin wolle den Russen am 9. Mai einen größeren Erfolg in der Ukraine präsentieren. Hoffnungen auf eine rasche Eroberung Kiews und einen prorussischen „Regimewechsel“, von dem die Staatsmedienberichterstattung der ersten Kriegstage zeugte, scheiterten. Auch die als Hauptziel der „Spezialoperation“ ausgegebene „Befreiung“ des Donbass kommt nur langsam voran.