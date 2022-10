Russen fliehen nach Kasachstan : Wie russische Flüchtlinge in Kasachstan aufgenommen werden

Wenn Kasachinnen in der Großstadt Al­maty derzeit durch die Dating-App Tinder wischen, sehen sie viele Russen. So viele, dass sie schon spöttisch fragen: Wo sind eigentlich unsere kasachischen Männer hin? Die sind noch da, aber nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin am 21. September die Teilmobil­machung ver­­kündet hatte, sind Hunderttausende russische Staatsbürger nach Kasachstan eingereist. Sie wollen nicht in der Ukraine kämpfen, dort als Kanonenfutter en­den. Meistens sind es junge Männer, manchmal auch Frauen, die vor der Einberufung flüchten.

Allein in den ersten beiden Wochen nach der Verkündung sind nach An­gaben des kasachischen Innenminis­teriums mehr als 200.000 Menschen aus dem Nachbarland gekommen. Fast drei Viertel davon sind wieder ausgereist: weiter nach Usbekistan, Kirgistan oder etwa die Türkei. 70.000 Russen haben im selben Zeitraum eine individuelle Iden­tifikationsnummer (IIN) beantragt. Da­mit können zum Beispiel digitale Dienste des Staats genutzt werden.