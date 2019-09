Trumps Anwalt Giuliani : Einer, der Bescheid weiß

Aktualisiert am

Rudy Giuliani ist Donald Trumps Mann fürs Grobe. In der Whistleblower-Affäre steht der Anwalt des Präsidenten auf einmal im Zentrum.

Rudy Giuliani und Donald Trump bei einem Treffen in Trumps Golfclub im November 2016 Bild: Reuters

„Mister Giuliani ist ein hochangesehener Mann. Er war Bürgermeister von New York, ein toller Bürgermeister. Ich hätte gern, dass er Sie anruft. ... Rudy ist einer, der Bescheid weiß, ein sehr fähiger Typ. Wenn Sie mit ihm reden könnten, wäre das toll.“ So warb Donald Trump laut der am Mittwoch veröffentlichten Protokoll des Telefonats zwischen ihm und Wolodymyr Selenskyj dafür, dass sein persönlicher Anwalt sich beim ukrainischen Präsidenten melden könne. Es gehe um einen Gefallen, sagte der amerikanische Präsident.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.

Auch die Rolle Giulianis in der Whistleblower-Affäre wird im Fokus der Impeachment-Ermittlungen des Repräsentantenhauses stehen. Nicht wenigen gilt der 75-Jährige als Schlüsselperson der Affäre – und zwar mit Blick sowohl auf die geheimen Absprachen mit Kiew als auch auf die Versuche der Trump-Regierung, das Feuer auszutreten, nachdem das Telefonat durch einen Whistleblower bekanntgeworden war.