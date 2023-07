In Großbritannien sind die Klimaaktivisten einfallsreicher und gewitzter als in Deutschland – aber nicht beliebter. In der vergangenen Woche zum Beispiel ließen Aktivisten von „Just Stop Oil“ Puzzleteile auf den Tennisrasen von Wimbledon regnen. Eine Woche vorher gelangten sie auf den Kricket-Rasen des Lords-Stadions in London und versprühten dort gelbe Trockenfarbe, bevor sie von Mitgliedern der englischen Nationalmannschaft gepackt und vom Spielfeld getragen wurden.

Das Publikum war begeistert von dem Abtransport und spendete Beifall. Die britische Öffentlichkeit billigt auch die hemdsärmeligen Verordnungen von Innen­ministerin Suella Braverman, mit denen die jungen Umwelt-Kreuzzügler von weiteren Aktionen abgehalten werden sollen. Polizisten dürfen auf einen Verdacht hin Menschen festnehmen, was schon gegen Demons­tranten bei der Krönung von Charles III. angewendet wurde. Sogar das bewusste Schlendern ist nun kriminalisiert, wenn dadurch der Verkehr behindert wird.