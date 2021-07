Kramp-Karrenbauer bei Guterres : Wie realistisch sind die Ziele der UN-Mission in Mali?

Nach dem jüngsten Anschlag auf die Bundeswehr in Mali hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer „realistische politische Ziele“ für die MINUSMA-Mission der UN gefordert. Wird ihr Appell in New York gehört?

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am 8. Oktober 2019 bei einem Besuch deutscher Soldaten in Gao in Mali Bild: dpa

Nur wenige Tage, nachdem am Freitag bei einem Selbstmordanschlag in Mali zwölf Bundeswehrsoldaten verwundet wurden, hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Dienstag in New York UN-Generalsekretär António Guterres getroffen. Die Ministerin hatte verkündet, es müssten endlich „realistische politische Ziele“ für den Einsatz in dem westafrikanischen Land formuliert werden – und dafür wäre der UN-Sicherheitsrat zuständig. Allerdings hätte die „Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali“ (MINUSMA), an der die Bundeswehr seit 2013 beteiligt ist, auch ohne den Angriff zu den wichtigsten Themen des Gesprächs gezählt.

Franca Wittenbrink Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Denn bald acht Jahre nach Beginn der Mission, die der Sicherheitsrat am Dienstag abermals um ein Jahr verlängerte, hat die Lage in dem westafrikanischen Land einen neuen Tiefpunkt erreicht. Im Mai putschte das Militär zum zweiten Mal innerhalb von neun Monaten gegen die Regierung. Von „Stabilisierung“ kann keine Rede sein: Die politische Instabilität und der Terrorismus nehmen seit Jahren zu. Den Anschlag auf die Bundeswehr rechnen deutsche Sicherheitsbehörden einer Gruppe aus dem Umfeld der Terrororganisation al-Qaida zu.

Macron hat seine Schlüsse gezogen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Schlüsse aus der Lage gezogen: Er kündigte kürzlich an, die Militäroperation „Barkhane“ in Mali zu beenden; von den 5100 französischen Soldaten soll ein Großteil abgezogen werden. Die Bundeswehr dagegen soll ihr Engagement sowohl in der „Ausbildungsmission der Europäischen Union“ (EUTM) als auch in der MINUSMA fortsetzen. Der UN-Sicherheitsrat rief Guterres am Dienstag auf, „angesichts des wachsenden Ausmaßes an Unsicherheit und physischer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Zentralmali“ bis zum 15. Juli einen Bericht mit Empfehlungen auch zu einer etwaigen Verstärkung der UN-Truppe vorzulegen. Derzeit sind etwa 13.000 sogenannte Blauhelmsoldaten und knapp 2000 Polizisten an dem Einsatz beteiligt; die Obergrenze für die Bundeswehr, deren Mandat im Mai um ein weiteres Jahr verlängert wurde, liegt bei 1100 Soldaten.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Nach dem Anschlag auf die Bundeswehr hatte Kramp-Karrenbauer auf Afghanistan verwiesen, das die letzten deutschen Soldaten just in dem Moment verließen, als sie in New York war. Der Anspruch, ein Land „innerhalb kurzer Zeit in einen Staat europäischer Prägung zu transformieren“, sei letztlich unerreichbar, so die Ministerin. Tatsächlich spricht auch in Mali vieles dafür, dass die Vereinten Nationen Ansprüche formuliert haben, an denen sie nur scheitern können. Während Operationen zur Terrorismusbekämpfung nicht Teil des Auftrages sind, definiert die maßgebliche Resolution des Sicherheitsrates als vorrangige Aufgaben von MINUSMA die Unterstützung bei der Umsetzung des Friedensabkommens aus dem Jahr 2015 sowie bei der Stabilisierung und Wiederherstellung der staatlichen Autorität, den Schutz von Zivilpersonen, die Förderung von Menschenrechten sowie humanitäre Hilfe.

„Zermürbender Kleinkrieg“

Die konkret formulierten Ziele sind im Lauf der Jahre immer anspruchsvoller geworden. So ist etwa der Schutz von Frauen als „elementarer Bestandteil“ hinzugekommen; eine Zeitlang gehörte auch der Schutz des kulturellen Erbes in Mali zum Mandat der Mission. „Das sind extrem ambitionierte Ziele“, sagt der UN-Fachmann Richard Gowan von der International Crisis Group im Gespräch mit der F.A.Z. Die realen Möglichkeiten einer Friedenstruppe seien davon leider weit entfernt – schon gar in einer derart instabilen Region wie der Sahel-Zone.