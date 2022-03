Litauen und Putins Krieg : „Wenn die Ukraine fällt, sind wir die nächsten“

Die Litauer demonstrieren in diesen Tagen nicht für den Frieden, sondern sammeln Geld für die ukrainische Armee. Die Gründe dafür finden sich in ihrer Geschichte.

Zeichen der Solidarität: Demonstranten mit ukrainischen und litauischen Fahnen am 3. März vor der russischen Botschaft in Vilnius Bild: Getty

Es gibt eine Zahl, die ahnen lässt, wie sehr sich Litauen von Russlands Krieg gegen die Ukraine getroffen fühlt. Mehr als 17 Millionen Euro haben die drei Millionen Einwohner des Landes seit dem russischen Angriff am 24. Februar an die Organisation „Blue/Yellow“ gespendet, die Ausrüstung für die ukrainischen Streitkräfte beschafft: Geländewagen, Schutzwesten, Stiefel, Helme, Nachtsichtgeräte, Gewehre – alles, was Zivilisten kaufen können. Und das ist noch lange nicht alles, was die Litauer in den vergangenen zwei Wochen für die Verteidigung der Ukraine aufgebracht haben.

Viele überweisen ihren Beitrag direkt auf das Konto, das die ukrainische Nationalbank zur Unterstützung der Streitkräfte eingerichtet hat. Eine große Spendenaktion gilt den Familien der ukrainischen Soldaten. Natürlich wird auch für alles gespendet, was Flüchtlinge in und aus der Ukraine brauchen, für Lebensmittel, Medikamente, Kleidung, Unterkünfte, und auch da kommt sehr viel zusammen. Tausende Litauer haben sich bereit erklärt, Ukrainer bei sich zu Hause aufzunehmen. Aber an erster Stelle steht doch die Unterstützung für die ukrainischen Soldaten.