Ukraine-Krise : Wie Putin und Biden miteinander kommunizieren

Wladimir Putin verzichtete darauf, auf die Ansprache des amerikanischen Präsidenten persönlich zu reagieren. Er ließ aber auf seine Weise mitteilen, was er davon hielt. Dass Joe Biden sich direkt mit den Worten an das russische Volk gewandt hatte, dieses sei nicht der „Feind“ Amerikas, sei nicht anstößig. Wahrscheinlich könne man es begrüßen, dass der Präsident eines der mächtigsten Länder der Welt an das russische Volk denke, bemerkte Dmitrij Peskow, der Sprecher des Kremls, am Mittwoch ironisch. „Das soll uns wahrscheinlich imponieren. Aber wir würden es vorziehen, lieber keine verschiedenartigen Bedrohungen dazu zu hören, was mit uns passiert, wenn wir etwas tun sollten, was wir nicht vorhaben zu tun.“

Bidens Auftritt am Dienstagnachmittag im Weißen Haus war eine Reaktion auf zwei Signale aus Moskau: Nach dem jüngsten Telefonat der beiden Präsidenten am Wochenende habe die russische Regierung am Montag öffentlich vorgeschlagen, den Weg der Diplomatie fortzusetzen, sagte Biden und fügte hinzu: „Ich stimme zu.“ Zudem habe das russische Verteidigungsministerium berichtet, dass „einige militärische Einheiten ihre Stellungen“ in der Nähe der Ukraine verlassen hätten. „Das wäre gut“, fuhr Biden fort. Aber die amerikanische Seite habe das noch nicht verifiziert.

Skepsis herrscht vor

Tatsächlich bedeuteten ihm seine Fachleute, dass die russischen Soldaten weiterhin in einer bedrohlichen Stellung blieben. 150.000 Soldaten stünden an der ukrainischen Grenze. Und am Mittwoch bekräftigte Außenminister Antony Blinken, man habe „keinen bedeutsamen Rückzug“ gesehen; die Lage bleibe „sehr, sehr besorgniserregend“.

Skepsis herrscht vor. Biden wiederholte, was er von Beginn der Krise an gesagt hatte: Die Vereinigten Staaten seien vorbereitet, ganz gleich, was passiere. Man sei bereit, die Diplomatie fortzuführen. Man sei aber auch bereit, entschieden auf einen russischen Angriff auf die Ukraine zu reagieren. Abermals drohte der Präsident mit „gewaltigen Sanktionen“. Ein Einmarsch würde sich für Russland als „selbst zugefügte Wunde“ in einem Krieg erweisen, für den es keinen Grund gebe. Der Westen sei geeint. Es folgte eine Warnung, die deutlich machte, wie groß das Misstrauen ist: Die Vereinigten Staaten würden jeden Zentimeter des NATO-Gebietes verteidigen. Artikel V des Bündnisses sei sakrosankt.

Bidens Worte machten deutlich: Er schließt nicht aus, dass Putins jüngste Volte ein taktischer Zug ist – womöglich eine Antwort auf die amerikanische Strategie, russische Drehbücher für eine hybride Kriegsführung offenzulegen, um diese zu durchkreuzen. Das Weiße Haus entschied sich, auf die Moskauer Signale mit einer doppelten Botschaft zu reagieren: Folgten auf die Worte Taten – prima. Erwiesen sie sich indes als Trickserei, werde man nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Gesprächsbereitschaft und Vorbereitungen für den „worst case“ – Biden selbst verwies darauf, dass Washington von Beginn an diesen Ansatz verfolgt habe.

Mitarbeiter des Weißen Hauses haben jetzt öffentlich gemacht, dass schon im Oktober, als die Nachrichtendienste dem Nationalen Sicherheitsrat (NSC) Anzeichen für einen russischen Truppenaufmarsch meldeten, ein „Tiger Team“ im NSC gebildet worden sei, eine ressortübergreifende Einheit, welche die Aufgabe hatte, Putins Signale zu lesen und Reaktionen im Falle einer Invasion zu erarbeiten. Um vorbereitet zu sein, wurden Simulationsübungen durchgeführt, eine sogar mit Kabinettsmitgliedern. Aus dieser NSC-Einheit stammte auch die unkonventionelle Idee, Geheimdienstinformationen gleichsam als präemptiven Schlag freizugeben. Putins Absichten bleiben zwar für das Weiße Haus ein Rätsel. Doch verfügt man für die ersten zwei Wochen nach einer möglichen Invasion über ein Strategiepapier, das eine Reihe von Spielzügen für unterschiedliche Szenarien umfasst. Nach dem Afghanistan-Debakel will der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan vorbereitet sein, auch wenn man hofft, dass das Strategiebuch nicht angewendet werden muss.