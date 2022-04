Massaker an Zivilisten : Russland führt einen Krieg ohne Grenzen

Die Brutalität der russischen Armee hat System. Schon vor 20 Jahren wüteten Moskaus Soldaten in Tschetschenien. Was damals passierte, ähnelt bis in Details den Gräueltaten in der Ukraine.

Schamat hat den Krieg im Keller überlebt. Fünf Monate hat er dort gehaust, zusammen mit sechs anderen Bewohnern seines Wohnblocks, drei Männern und drei Frauen. Seine Familie hatte die Stadt verlassen, als die ersten Bomben der Russen fielen. Doch Schamat wollte nicht das Einzige aufgeben, was die Familie hatte: die Wohnung in Grosnyj, der Hauptstadt von Tschetschenien.

Raus gingen die Kellerbewohner nur, um Wasser und Brennholz zu holen. Manchmal schlüpfte Schamat in einen Nachbarkeller, um zu sehen, wie es den anderen ging, um Nachrichten auszutauschen. In seinem Keller hatten sie ein Radio mit Batteriebetrieb. „Sie meldeten die erste, zweite, dritte Etappe der antiterroristischen Operation. Wir konnten das schon nicht mehr hören. Was für Etappen, wenn du im Bombenhagel im Keller sitzt?“ Wochenlang hatte Schamat immerzu Angst, eine Bombe könne das Haus treffen, er wisse gar nicht, wie er das ausgehalten habe, sagt er. Irgendwann trat Stille ein. Die tschetschenischen Kämpfer waren abgezogen aus der Stadt.

Nun kamen die Russen. Es waren junge Soldaten. Sie fragten, ob noch jemand im Keller sei. Dann warfen sie Granaten hinein. Im Nachbarhaus lebten sieben Männer und fünf Frauen im Keller. Zu ihnen waren andere russische Soldaten gekommen. Schamat fand die Nachbarn am nächsten Tag leblos vor dem Haus liegend. Die Russen hatten alle aus dem Keller geholt und erschossen. „Die Leichen lagen noch tagelang da“, sagt Schamat. „Sie haben die ganzen Qualen auf sich genommen. Und dann erschießt man sie einfach.“

Seine Geschichte hat Schamat im März 2000 erzählt, damals 60 Jahre alt. Grosnyj war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als eine Wüste aus Stein, Schrott und Erde. Kein Haus im Zentrum der Stadt war heil geblieben, nachdem die russische Armee die Stadt wochenlang mit Raketen beschossen und bombardiert hatte. Aus den Ruinen gähnten schwarze Löcher. Es waren Bilder, wie sie heute wieder in Mariupol zu sehen sind. In den Häusern, die nicht völlig zerstört waren, herrschte die Verwüstung der Plünderer.

Selbst als die Tschetschenen abzogen, wurde weiter gebombt

Die russischen Soldaten transportierten alles ab, was noch übrig war: Möbel, Elektrogeräte, Hausrat, Kleider. Die Erdbauten der Soldaten waren mit Teppichen ausgelegt. Die verbliebenen Einwohner in Grosnyj, es waren meist alte Russen, standen stundenlang an, um eine Kelle Haferbrei vom Notstandsministerium zu bekommen. Das Ministerium leitete zu dieser Zeit Sergej Schojgu, heute Russlands Kriegsminister.

Damals wartete auch Alexander in der Schlange. Seine Mutter wurde getötet, als sie aus dem Keller hoch in die Wohnung ging. Eine Bombe traf das Haus, ein schneller, glücklicher Tod, sagte ihr Sohn damals. Alexander hatte sie im Hof unter Bombenbeschuss begraben. Als die Kämpfe aufhörten, grub der Russe sie wieder aus und setzte sie auf dem Friedhof bei.

Am Minutka-Platz in Grosnyj waren von den neunstöckigen Plattenbauten nur Steinhaufen übrig, es sah aus, als seien die Häuser gesprengt worden. Selbst als die tschetschenischen Kämpfer abgezogen waren, wurde hier weitergebombt. Hunderte russische Soldaten schickte die militärische Führung in den Kämpfen um den Platz in den Tod. Denn Grosnyj musste fallen, bevor der damalige Kriegsherr, Ministerpräsident Wladimir Putin, sich zum Präsidenten wählen ließ.

In Grosnyj war der Tod damals allgegenwärtig. Jeden Tag wurden im Frühjahr 2000 Leichen in den Häusern gefunden, in Kellern und unter Schutt. Es steht zu befürchten, dass es in Mariupol und anderen ukrainischen Städten auch so kommen wird. Nicht nur in Grosnyj war das damals so in Tschetschenien.