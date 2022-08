Hiroshima und Nagasaki : Wie Putin verdrängte Ängste auslöst

Es ist ein jährliches Ritual vor den Gedenktagen Anfang August. Journalisten reisen in die Atombombenstädte Hiroshima und Nagasaki, um Hibakusha, Überlebende der Atombombe, zu befragen. Routiniert und manchmal fast schon zu glatt erzählen die Überlebenden ihre Geschichte aufs Neue. Oft haben sie ihre Erlebnisse schon Hunderte Mal berichtet. Doch eines ist in diesem Jahr anders. Russlands Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, in seinem Krieg gegen die Ukraine notfalls auch nukleare Waffen einzusetzen. Die Überlebenden der einzigen Atombomben, die bisher je gegen Menschen eingesetzt wurden, verstört das sehr.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





„Ich hoffe wirklich, dass Putin nur redet und nicht ernsthaft an einen Einsatz von Nuklearwaffen denkt“, sagt die 91 Jahre alte Yoshiko Kajimoto. „Niemand in der Welt soll das durchmachen müssen, was wir erlebt haben. Was wir in Hiroshima hatten, war ganz einfach die reine Hölle.“

Vierzehn Jahre alt war Kajimoto, als am 6. August 1945 um 8.15 Uhr die Amerikaner die erste Atombombe der Welt auf eine Stadt abwarfen. Die Zahl der Toten wird auf 140.000 Menschen bis zum Jahresende geschätzt. Drei Tage später griffen die Amerikaner die Hafenstadt Nagasaki mit einer zweiten Atombombe an. Dort starben etwa 74.000 Menschen an der Bombe. Am 15. August gab Japan den Krieg verloren und kapitulierte.

„Sie sahen aus wie Geister“

In Hiroshima, einer für Japans Militär wichtigen Stadt, arbeitete Kajimoto mit Schulkameraden im Kriegseinsatz in einer Fabrik, die Teile für Propeller für Kampfflugzeuge herstellte. Die Fabrik lag etwa 2,3 Kilometer vom Hypozen­trum der Atombombe entfernt. Als der Lichtblitz der Bombe durch die Fenster leuchtete, sah Kajimoto vor ihren Augen für einen kurzen Moment die Gesichter ihrer Eltern, der drei jüngeren Brüder und der Großmutter. Sie dachte, sie werde sterben. Sie bedeckte Augen und Ohren mit Händen und kauerte sich unter einen Tisch, so wie sie es täglich geübt hatten. Dann erreichten der Druck und der Lärm der Explosion die Fabrik. Das zweistöckige hölzerne Gebäude brach zusammen.

Wie lange sie bewusstlos unter den Trümmern lag, weiß sie nicht mehr. Kajimoto gelang es, sich zusammen mit einer Freundin zu befreien. Ihr Fuß war verletzt. Es sei sehr dunkel gewesen, berichtet sie. Häuser und Gebäude waren nicht mehr. Sie habe Angst gehabt, weil alles so ruhig gewesen sei. Gemeinsam mit anderen Kameraden versuchten sie, weitere Freunde aus den Gebäudetrümmern zu retten. Viele hatten gebrochene Beine oder Arme. Dann kamen schwer verbrannte Menschen aus der Richtung des Hypozentrums.

„Sie sahen aus wie Geister“, sagt Kajimoto. „Man konnte nicht erkennen, ob es Frauen oder Männer waren.“ Die Haut hing von den ausgestreckten Armen herab, die Augen waren kaum zu erkennen. Ein Junge habe in der linken Hand seinen abgetrennten rechten Arm gehalten, sagt Kajimoto. Eine Mutter trug in ihren Armen ein verkohltes Baby. Sie war am Schreien, doch es sei nur ein merkwürdiges Geräusch aus ihrem Mund gekommen.