Drohungen gegen Ukraine : Plant Putin die nächste Eskalation?

In der Rhetorik Russlands gegenüber dem Westen gibt es eine Redefigur, die bei so ziemlich jedem Streitthema dauernd wiederholt wird: Wir haben im Guten darauf hingewiesen, dass unsere Interessen betroffen sind, und den Dialog gesucht, aber die westlichen Partner haben nicht auf unsere Bedenken gehört; wir haben deutlich vor möglichen negativen Folgen gewarnt, aber man hat uns ignoriert – daher mussten wir handeln.

Vor diesem Hintergrund sollte eine Passage in der Mitteilung des Kremls zum Telefonat von Präsident Wladimir Putin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend sehr genau registriert werden. Am Ende der Erklärung heißt es, Putin habe „besondere Aufmerksamkeit“ auf das „offen diskriminierende“ ukrainische „Gesetz über die alteingesessenen Völker“ gelenkt. Es könnte sein, dass Moskau es im Herbst zu einem großen Thema macht.

Dieses Gesetz, das vom Parlament der Ukraine Anfang Juli beschlossen und von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch unterzeichnet worden ist, war laut Putin für ihn der Anstoß, vorige Woche den Artikel „Über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer“ zu veröffentlichen. In dem auf der Website des Kremls veröffentlichten Text legt Putin unter Rückgriff auf historische Mythen dar, warum Russen, Ukrainer und Belarussen seit mehr als tausend Jahren ein Volk seien und warum es eine unabhängige Ukraine allenfalls in enger Anlehnung an Russland geben könne. Die Vorstellung, es gebe ein von den Russen getrenntes ukrainisches Volk stellt der russische Präsident als Erfindung feindlicher Kräfte zur Schwächung Russlands dar. Die Ukraine sei vom Westen zu einem „Anti-Russland“ gemacht worden.

„Wir lassen die unseren nicht im Stich“

In dem von Falschdarstellungen und Halbwahrheiten durchzogenen Aufsatz lassen die drastischen Formulierungen besonders aufhorchen, mit denen Putin über jenes ukrainische „Gesetz über die alteingesessenen Völker“ schreibt. Daraus, dass die Russen in diesem Gesetz zum Schutz ethnischer Minderheiten nicht erwähnt werden, schließt Putin, dass sein Ziel eine „zwangsweise Veränderung der Identität“ sei. Die Russen in der Ukraine sollten gezwungen werden, sich „von ihren Wurzeln, von Generationen ihrer Vorfahren loszusagen“ und daran zu glauben, dass Russland ihr Feind sei, so Putin. Für diese Behauptungen gibt es in dem Gesetz freilich keinerlei Anhaltspunkte. Denn es bezieht sich ausdrücklich nur auf jene Minderheiten, „die kein eigenes Staatsgebilde außerhalb der Grenzen der Ukraine haben“. Auch die Ukrainer selbst werden nicht unter den „alteingesessenen Völkern“ aufgezählt.

„Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Kurs einer gewaltsamen Assimilierung, der Formierung eines ethnisch reinen ukrainischen Staates, der aggressiv gegen Russland gesinnt ist, in seinen Folgen mit der Anwendung einer Massenvernichtungswaffe gegen uns verglichen werden kann“, schreibt Putin weiter. „Im Ergebnis eines solchen groben, künstlichen Bruchs zwischen Russen und Ukrainern kann das russische Volk in der Summe um einige Hunderttausend, ja sogar Millionen kleiner werden“.

Was, wenn nicht der Einsatz von Massenvernichtungswaffen würde massive Gegenmaßnahmen bis hin zum einem Präventivschlag rechtfertigen? Russland hat schon den Krieg gegen Georgien im Sommer 2008 und die Annexion der Krim 2014 mit dem Schutz von Russen begründet. Auch der Krieg im Osten der Ukraine wird von führenden russischen Politikern und den kremltreuen Medien immer wieder damit gerechtfertigt, dass sich dort Russen selbst verteidigten. „Wir lassen die unseren nicht im Stich“, sagte Putin in der Anfangsphase der Kämpfe. Die Passage über das ukrainische Gesetz in seinem Artikel fügt sich nahtlos in diese Tradition ein.

Ein hilfreicher Konflikt zur Duma-Wahl im September?

Das muss nicht bedeuten, dass der Kreml nun einen Angriff auf die Ukraine plant – auch wenn Putins Ukraine-Artikel von Verteidigungsminister Sergej Schojgu gleich nach seinem Erscheinen zur Pflichtlektüre für die politische Bildung in den russischen Streitkräften erklärt worden ist. Es deutet aber auf Überlegungen in Moskau hin, die Temperatur im Konflikt mit der Ukraine hochzufahren. Ein Hinweis darauf war schon die Drohkulisse, die im Frühjahr mit dem Aufmarsch russischer Truppen entlang der Grenze zur Ukraine aufgebaut wurde. Die Truppen sind zwar nach zwei Wochen wieder in ihre Heimatstützpunkte zurückgekehrt, aber ihre Ausrüstung blieb dort; sie soll nach offizieller Darstellung während des Großmanövers „Sapad 2021“ genutzt werden, das im September im Westen Russlands und in Belarus abgehalten wird.

Aus Sicht der Männer im Kreml könnte ein außenpolitischer Konflikt, mit dem man eine nationalistische Stimmung schüren kann, genau zu dieser Zeit hilfreich erscheinen. Am 19. September findet in Russland die Parlamentswahl statt, der die Machthaber mit offensichtlicher Nervosität entgegensehen. Die massiven Repressionen gegen Oppositionelle, Zivilgesellschaft, Medien und sogar Strafverteidiger in den vergangenen Monaten zeigen, dass sie es trotz ihrer Möglichkeiten zur Wahlmanipulation für nötig halten, die bisher noch verbliebenen Freiräume der russischen Gesellschaft radikal zu beschneiden. Eine Rolle in der Risikoabwägung des Kremls könnte dabei spielen, dass Deutschland als größtes EU-Mitglied zu dieser Zeit wegen des Bundestagswahlkampfs außenpolitisch nur eingeschränkt handlungsfähig sein wird.

Wenn dieses Szenario wahr wird, kann es eine sehr gefährliche Dynamik in Gang setzen. Ob es dazu kommt, wird von Nützlichkeitserwägungen im Kreml abhängen. Doch hat sich bei realen Eskalationen in den vergangenen Jahren im Rückblick immer wieder gezeigt, dass der Kreml sie mit verschiedenen, zunächst unscheinbar wirkenden Signalen vorbereitet hatte.