Ukraine-Konflikt : Die undankbaren Verwandten

Es war wieder so ein Tag in Moskau, an dem sich die Ereignisse zu überschlagen schienen und doch alles in eine klare Richtung ging. Präsident Wladimir Putin besiegelte am Montagabend das Ende des Minsker Verhandlungsprozesses mit Kiew, indem er die „Volksrepubliken“ im Donbass anerkannte und einen entsprechenden Erlass unterzeichnete. Dazu waren die beiden „Oberhäupter“ der Gebilde nach Moskau gekommen. Die drei Männer unterzeichneten im Kreml Vertragsentwürfe über „Freundschafts-, Zusammenarbeits- und Hilfsabkommen“. Sie dürften Russland auch offiziell zur Schutzmacht über diese Gebilde machen. Im weiteren Verlauf des Abends ordnete er zudem noch die Entsendung von Truppen in die Ostukraine an.

Aus russischer Sicht ist deren Rückkehr zur Ukraine damit ausgeschlossen, so wie für Moskau auch die Rückkehr der von Georgien abtrünnigen Gebiete Südossetien und Abchasien unter Kontrolle der Regierung in Tiflis ausgeschlossen sein soll. Dafür sorgen in jenen Gebieten, die Russland 2008 als Staaten anerkannt hat, dort stationierte russische Truppen.