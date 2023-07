Gesegnete Mahlzeit, Chef! Putin betrachtet im Jahr 2011, was Prigoschin ihm so vorsetzt. Bild: Reuters

Womöglich sagen alte Fotos, die Wladimir ­Putin mit dem Milizenführer Jewgenij Prigoschin zeigen, am meisten über die Beziehung zwischen dem russischen Präsidenten und dem Mann, der ihn gerade vor die größte Herausforderung seiner langen Herrschaft stellt. Die Bilder stammen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Prigoschin, heute 62, erscheint darin stets in dienender Rolle. Er steht meist im Hintergrund, so aufmerksam, als läse er von den Lippen des acht Jahre älteren Präsidenten Wünsche ab.

„Putins Koch“ wird der Gastrounternehmer genannt. Doch für den Präsidenten gab er in Wahrheit nur den Kellner. Und für dessen Gäste: Fotos zeigen Prigoschin hinter George W. Bush, damals amerikanischer Präsident, Charles Windsor, damals britischer Kronprinz, und Dilma Rousseff, damals brasilianische Präsidentin.

Auf dem bekanntesten dieser Fotos zieht Putin mit gespielter Skepsis die Mundwinkel herunter, während Prigoschin eine Abdeckhaube vom Teller des damaligen Ministerpräsidenten hebt. Das Foto wurde 2011 im Restaurant „Cheval Blanc“ bei Moskau aufgenommen. Dort gab Putin für sein Valdai-Gesprächsforum aus russischen und ausländischen Fachleuten ein Abendessen, sprach von Änderungen im politischen System, die „auf ruhige, evolutionäre Weise in Harmonie zwischen den Positionen der herrschenden Eliten und der Bürger“ kommen sollten. Das in einem Reitzentrum gelegene Restaurant mit Pferdebildern an den Wänden gehörte zu Prigoschins Unternehmensgruppe „Con­cord“, der Hausherr servierte seinem Gönner selbst.

Gefängnis, Hot-Dogs und Millionen

Bevor Prigoschin im vergangenen Herbst als Milizenführer kriegsbedingt in eine neue, öffentliche und immer selbstbewusstere Rolle schlüpfte, gab er so gut wie keine Interviews. Eine Ausnahme machte er 2011 für ein Stadtmagazin aus Sankt Petersburg, seiner und Putins Heimatstadt. Anlass war, dass Prigoschin damals eine Fabrik für gekühlte Fertiggerichte eröffnete, nach seinen Angaben die erste in Russland. Darin erinnerte sich der Mann, der die Achtzigerjahre wegen jugendlicher Raubzüge in Straflagern verbracht hatte, an seine Anfänge als Hotdog-Verkäufer in Sankt Petersburg 1990.

Später soll Putin mit seinem damaligen Chef, Bürgermeister Anatolij Sobtschak, bisweilen ins „Alte Zollhaus“ gekommen sein, Prigoschins erstes Edelrestaurant. Im Interview wurde er gefragt, ob er die „Milliarden“ für seine Fabrik mit Restaurants verdient habe. Prigoschin beschrieb, was er getan habe, nachdem ihm aufgegangen sei, dass sein Kapital für die Investition nicht gereicht habe: „Ich ging zu Beglow, der zu Medwedjew, der zu Putin.“ Alexandr Beglow ist heute Gouverneur von Sankt Petersburg (und Ziel von Anfeindungen Pri­goschins, weil er dessen Strukturen später keine öffentlichen Aufträge mehr gab), Dmitrij Medwedjew ist nach Stationen als russischer Präsident und Ministerpräsident nun Putins Stellvertreter im Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats.

Nach Prigoschins Worten wurde nach dieser Intervention „Schulverpflegung zu einem nationalen Projekt“ erklärt, und er bekam einen Kredit von einer Staatsbank. Habe Putin dabei geholfen? „Wladimir Putin hat gesehen, wie ich aus einer Bude ein Geschäft gemacht habe“, antwortete Prigoschin. „Er sah, dass ich mich nicht scheute, gekrönten Häuptern, die als Gäste zu mir kamen, persönlich den Teller hinzutragen.“