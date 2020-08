Abu Dhabi und Jerusalem : Welches arabische Land will sich als nächstes Israel annähern?

Den unmittelbaren Gefallen wollte dem amerikanischen Außenminister Mike Pompeo kein Land tun. Eineinhalb Wochen nach der Ankündigung, dass Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) offiziell Beziehungen aufnehmen wollen, ist der amerikanische Außenminister in dieser Woche durch die Nahost-Region gereist. Dabei besuchte er auch zwei Länder, denen unterstellt wird, sie könnten bald dem Beispiel Abu Dhabis folgen: Sudan und Bahrein.

Christian Meier Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Jeweils warb Pompeo für eine Annäherung an Israel. Zumindest nach außen hin waren die beiden Länder jedoch bemüht, ihre bisherige Haltung nicht aufzugeben. König Hamad Bin Isa Al Chalifa verwies am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Amerikaner in Manama darauf, dass Bahrein weiter der arabischen Friedensinitiative von 2002 verpflichtet sei. Die sieht eine Anerkennung Israels durch die Araber im Gegenzug zu der Gründung eines palästinensischen Staats in den Grenzen von 1967 vor – was derzeit nicht realistisch erscheint.