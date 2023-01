Aktualisiert am

Pavel neuer Präsident in Prag

Pavel neuer Präsident in Prag :

Pavel neuer Präsident in Prag : Der Erfolg des Generals über den Milliardär

Der frühere Militär Petr Pavel gewinnt die Stichwahl in der Tschechischen Republik unerwartet klar. Doch sein Widersacher Andrej Babiš ist politisch noch nicht am Ende.

Der Wahlsieger und künftige Präsident Petr Pavel mit seiner Frau Eva Pavlová am Samstag in Prag Bild: AP

Auf der Wahlparty von Petr Pavel, dem zukünftigen Präsidenten der Tschechischen Republik, gab es einen Überraschungsgast. So erschien am späten Samstagnachmittag Zuzana Čaputová, die Präsidentin des Nachbarlandes Slowakei. Sie gratulierte Pavel und verlieh ihrer Freude darüber Ausdruck, dass es ein tschechisches Staatsoberhaupt geben werde, „das demokratische Werte respektiert und dessen Stärke dem Frieden entspringt“. Es war nur eine Stippvisite, aber diplomatisch dennoch ungewöhnlich und nur durch den Zeitpunkt nach Schließung der Wahllokale zu rechtfertigen. Und durch die besonders enge Beziehung der Tschechen und Slowaken, die den größten Teil des 20. Jahrhunderts gemeinsam in einem Staat verbracht haben.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Auf den üblichen Wegen, seien es altmodische Schreiben oder Twitter-Meldungen, zögerte aber auch sonst eine Vielzahl von Gratulanten nicht lange, um Pavel, einem ehemaligen General, zu seinem klaren Erfolg über den früheren Ministerpräsidenten Andrej Babiš zu gratulieren. Es meldeten sich die Amtskollegen aus der Region, unter ihnen auch die ungarische Präsidentin Katalin Novák, die noch im Dezember Babiš mit einem gemeinsamen Termin an der serbischen Grenze zu Gefallen gewesen war. Es gratulierten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (mit eher steifem Wortlaut) und der französische Präsident Emmanuel Macron. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hob in ihrer Glückwunschadresse die diplomatische Erfahrung des früheren Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses hervor.