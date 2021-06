Nicaragua : Ortega lässt sogar ehemalige Kampfgefährten verhaften

Daniel Ortega will sich um jeden Preis an der Macht halten. Immer weniger unterscheidet den einstigen Revolutionsführer vom früheren Diktator Anastasio Somoza, den er einst bekämpft hatte. Seit zwei Wochen lässt Ortega systematisch alle seine Gegner aus dem Weg schaffen. Mehr als ein Dutzend Führungsfiguren der Opposition wurden bisher verhaftet. Diese könnten ihm bei den Wahlen im kommenden November gefährlich werden. Auch kritische Unternehmer und Journalisten sind nun ins Visier geraten.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Am Wochenende drangen Polizisten in das Haus von Humberto Belli ein, dem Bruder der bekannten Schriftstellerin und Dichterin Gioconda Belli. Belli hatte sich da schon ins Ausland abgesetzt. Doch sein Haus, in dem sich seine Frau und Tochter aufhielten, wurde fast komplett ausgeräumt. Gioconda Belli schrieb, sie finde keine Worte mehr, um die Repression des Regimes zu beschreiben. Das Ausmaß der Gewalt und Irrationalität erinnere sie an die letzten Tage der Somoza-Diktatur.