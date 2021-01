Aktualisiert am

Enthüllungen in Russland : Putin und die Detektive

Marija Pewtschich erinnert sich, wie sie innehielt, ehe sie Zimmer 239 betrat. Diese Sekunde trennt ihr Leben in Vorher und Nachher. Entweder sie würde jetzt auf der Schwelle umkehren, sich ins Flugzeug setzen und ihr ruhiges, komfortables Leben weiterleben. Oder sie würde eintreten, und alles würde genau jetzt für immer anders werden. Sie trat ein. Der Rest ist Geschichte und größer als das Schicksal Marija Pewtschichs.

Nummer 239, das war das Zimmer Alexej Nawalnyjs im Hotel Xander in der sibirischen Stadt Tomsk. Der russische Oppositionelle hatte es wenige Stunden zuvor, am frühen Morgen des 20. August 2020, verlassen, um zurück nach Moskau zu fliegen. Er sollte dort nie ankommen. Im Flugzeug brach er mit Anzeichen einer schweren Vergiftung zusammen, ein Drama begann, das Russland bis heute in Atem hält.