Kinder in einem Lager am Asowschen Meer im Juli 2022. Angeblich sind sie aus einem Waisenhaus in der Region Donezk. Russische Offizielle geben Kinder aber oft als Waisen aus, obwohl sie noch Eltern haben, und geben sie zur Adoption frei. Bild: Picture Alliance

Serhij aus der Nähe von Mariupol erlebt im Dezember ein Weihnachtswunder. Nach fast acht Monaten kehrt er in die Ukraine zurück. Am Kiewer Hauptbahnhof, so zeigt es ein Foto, empfängt ihn ein Vertreter von UNICEF, überreicht dem 16 Jahre alten Schüler ein Willkommensgeschenk. Auf einem anderen Bild ist Serhij vor schneebedeckten Tannenbäumen zu sehen, wie er eine ukrainische Flagge hält. Ein paar Tage später steht er ganz in Schwarz gekleidet in einer Amtsstube vor zwei gelb-blauen Flaggen, der der Ukraine und der der Europäischen Union; er bekommt seinen ukrainischen Ausweis wieder. Nun ist Serhij in psychologischer Betreuung, arbeitet die vergangenen Monate auf, seine Odyssee.

Es ist Frühjahr vergangenen Jahres, als russische Truppen sein Heimatdorf erobern. Kurz vor der Invasion waren seine Eltern verstorben. Er wird nach Donezk gebracht, wo seit 2014 von Russland unterstützte Separatisten herrschen. Sie vernichten seinen ukrainischen Ausweis, stellen ihm neue Dokumente aus. Dann geht es weiter nach Russland, wo ihn eine Familie adoptiert.

Die Eltern haben schon ein Adoptivkind und drei leibliche Kinder. Sie behandeln Serhij gut, aber er will zurück in die Ukraine. Mit seiner neuen Familie spricht er kaum, konzentriert sich auf die Berufsschule. Er will Automechaniker werden. Im Internet sucht er nach Hilfe und landet auf einer Seite, auf der er erfährt, wie er zurück in die Ukraine gelangt.

Im Lager getrennt

Auch der elf Jahre alte Sascha ist zurück in der Ukraine. Er lebt mit seinen Eltern in Mariupol, als der russische Angriff beginnt. Während die Stadt massiv beschossen wird, versteckt sich die Familie im Luftschutzkeller eines Stahlwerks. Als der Junge eines Tages kurz rausgeht, wird er am Auge verletzt. Ukrainische Soldaten übernehmen die Erstversorgung, doch die Russen rücken vor, umzingeln das Werk. Die ukrainischen Kämpfer ergeben sich, Sascha und seine Mutter werden in ein Filtrationslager gebracht, wo russische Militärs ihre Gesinnung überprüfen. Dort werden die beiden getrennt.

Die Mutter bleibt vorerst verschwunden, der Junge kommt in ein Krankenhaus nach Donezk. Von dort erhält seine Großmutter einen Anruf. Sie lebt im Norden der Ukraine, und sie setzt alles daran, zu verhindern, dass er nach Russland gebracht wird. Sie fleht Ärzte und Pfleger an, Sascha nicht zu entlassen. Zwei Monate dauert es, bis sie alle Dokumente beisammen hat und die Vormundschaft erhält. Dann reist sie nach Donezk und holt ihren Enkel ab.

Serhij und Sascha sind zwei von offiziell 126 Kindern, die aus den russisch besetzten Gebieten oder Russland zurückgekehrt sind. Mehr als 16 000 gelten hingegen noch als verschleppt. Ihre Namen sind auf der Internetseite „Children of War“ aufgeführt, täglich werden die Angaben aktualisiert. „Das sind alles bestätigte Fälle, von denen wir wissen, dass die Kinder für eine längere Zeit nach Russland gebracht worden sind“, sagt die ukrainische Kinderrechtskommissarin Daria Herasymtschuk. Sie koordiniert das Portal, auf dem jeder ein verletztes, getötetes oder entführtes Kind melden kann. Die Namen werden dann unter anderem von der Generalstaatsanwaltschaft überprüft und verifiziert.

Die Zahlen zu verschleppten Jungen und Mädchen schwanken jedoch erheblich. Hilfsorganisationen gehen von mindestens 300.000 Minderjährigen aus, manche gar von mehr als 600.000, die nach Russland gebracht wurden. Bei diesen hohen Zahlen werden Kinder mitgezählt, die gemeinsam mit wenigstens einem Verwandten in die besetzten Gebiete oder nach Russland gebracht werden, sagt Kateryna Raschewska vom Regional Center for Human Rights. Sie sind nicht unbegleitet und „werden kaum Opfer von Zwangsadoptionen“. Anders sieht es bei den Kindern aus, die „Children of War“ registriert. Sie kommen aus Waisenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Internaten oder sind Kinder, die durch den Krieg von ihren Eltern getrennt wurden, so wie Sascha und Serhij.