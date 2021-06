Corona in Südostasien : Biete Impfung, Huhn und Kuh

In Indien sorgt man sich über die neue Mutante „Delta plus“. Aber viele Menschen in Südostasien wollen sich nicht impfen lassen. Auf den Philippinen droht ihnen der Präsident mit Gefängnis. Woanders lockt man sie mit außergewöhnlichen Geschenken.

Während in Europa die Öffnung voranschreitet, versuchen die Regierungen in Südostasien noch, mit intensivierten Impfkampagnen die derzeitige Corona-Welle in den Griff zu bekommen. Dazu gehört, dass manche Behörden nun versuchen, die Menschen mit Verlosungen, Geschenken und Vergünstigungen in die Impfzentren zu locken. Auf dem Land in Indonesien oder auf den Philippinen gibt es da schon einmal eine Kuh oder ein lebendiges Huhn zu gewinnen oder gar ein Grundstück mit Haus.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Doch allein auf solche Anreize wollen sich nicht alle verlassen. In Malaysia, das seine Impfkampagne diese Woche ebenfalls ausgeweitet hat, spielen Minister öffentlich mit dem Gedanken, eine Impfpflicht einzuführen. Und der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat Impfverweigerern nun sogar mit Haft gedroht. „Ihr habt die Wahl: Entweder ihr lasst Euch impfen, oder ich lasse Euch ins Gefängnis stecken“, sagte Duterte.