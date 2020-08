Journalisten in Marokko : Repressionen im Schatten des Coronavirus

Die Zahlen steigen auf einmal wieder sprunghaft an. Am Freitag wurden in Marokko 1063 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. So viele waren es seit dem Ausbruch der Pandemie noch nie an einem Tag in dem nordafrikanischen Land, das glaubte, das Schlimmste hinter sich zu haben. Die Behörden riegelten Tanger, Casablanca, Marrakech und andere Städte weitgehend ab. Während der ersten Monate war es der Regierung unter der Führung von König Mohamed VI. gelungen, das Virus unter Kontrolle zu bekommen. Das harte Durchgreifen des Regimes in Rabat bekommen aber auch immer stärker dessen Kritiker zu spüren.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Mehr als hundert Journalisten forderten im Juli in einem gemeinsamen Manifest das Ende von Verleumdungskampagnen gegen diejenigen, die Personen kritisieren, die in der Nähe des Machtapparats stehen. Sobald die Behörden gegen solche Stimmen vorgingen, folgten in Teilen der Presse Diffamierungen und Beschimpfungen, wie im Fall von Omar Radi: Der preisgekrönte Investigativjournalist, der für die Nachrichtenseite „Le Desk“ arbeitet, ist seit dem 29.Juli wegen des Vorwurfs der Spionage und Vergewaltigung in Untersuchungshaft.

Zuvor war er gut ein Dutzend Mal vernommen und einmal kurzzeitig festgenommen worden. Gleichzeitig verleumdeten ihn Medien, die laut marokkanischen Menschenrechtlern den Sicherheitsdiensten nahe stehen. Im März war er bereits zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wurde: Radi hatte im Kurznachrichtendienst Twitter einen Richter als „Henker“ bezeichnet, der Mitglieder der Protestbewegung im Rif-Gebirge zu langjährigen Haftstrafen verurteilt hatte. Nun wird gegen Radi auch wegen des Vorwurfs ermittelt, er habe Geld von ausländischen Nachrichtendiensten angenommen.

Die Vergewaltigungsvorwürfe müssten vollständig untersucht werden, verlangt Eric Goldstein, der bei Human Rights Watch für die Region zuständig ist. Aber er sei besorgt darüber, „dass die beiden Vorwürfe gegen Omar Radi vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe auf die Redefreiheit in Marokko eine eklatante Manipulation des Rechtssystems darstellen könnten, um einen kritischen Journalisten zum Schweigen zu bringen“. Radi ist nicht der einzige Journalist, der mit den Behörden in Konflikt geriet. Aber er hatte im Juni besonderes Aufsehen erregt, als Amnesty International mitteilte, dass sein Mobiltelefon mit Hilfe der Spionagesoftware „Pegasus“ des israelischen Technologieunternehmens NSO Group gehackt worden sei. Das israelische Unternehmen verkauft das Programm nach eigenen Angaben nur an Regierungen für den Antiterrorkampf und die Kriminalitätsbekämpfung. Wenig später hatte das marokkanische Online-Portal Chouf-TV Bewegungen auf dem Konto des als „Spion“ titulierten Radi sowie Einzelheiten aus vertraulichen Chat-Gesprächen mit Ausländern veröffentlicht.

Beim der amerikanischen Denkfabrik „Carnegie Endowment for International Peace“ sieht man Marokko mit einem Widerspruch konfrontiert. König Mohamed V., der sein Land jahrelang vorsichtig öffnete und modernisierte, überzeugte viele Marokkaner mit seinem effizienten Krisenmanagement während der Pandemie. „Politisch hat die Gesundheitskrise jedoch den Autoritarismus des Regimes verstärkt. Die zunehmende Digitalisierung, die den Lockdown unterstützte, spiegelt eine Tendenz zu mehr staatlicher Überwachung wider“, beobachten die beiden Nordafrika-Fachfrauen Intissar Fakir und Isabelle Werenfels. Reformen, die als Folge von Corona notwendig sein werden, könnten aber nur erfolgreich sein, wenn auch Kritik daran möglich sei.