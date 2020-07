EU-Gipfel : Macron gab den Boxer

Seit dem Präsidentenwahlkampf träumte er davon, jetzt kann Emmanuel Macron einen „historischen Tag für Europa“ feiern. Für den 42 Jahre alten Präsidenten, der vor drei Jahren als europäischer Erneuerer angetreten war, kommt der Erfolg zur rechten Zeit. Innenpolitisch ist er angeschlagen, die Wähler straften seine Partei bei den Kommunalwahlen Ende Juni ab. Vor allzu großem Jubel hütet sich Macron auch deshalb.

Die Übereinkunft sei nicht perfekt, „aber eine perfekte Welt existiert nicht“, sagte er auf der Abschlusspressekonferenz an der Seite der Bundeskanzlerin. Für den europäischen Kontinent beginne eine neue Etappe. „Wir werden das Leben unserer Mitbürger mit dieser europäischen Lösung verändern“, versprach er. Bitterkeit über die langen, harten Verhandlungen und gerade die Auseinandersetzungen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte hege er nicht: „Wie haben Unterschiede in der Philosophie, ja in unserem Weltbild.“ Er habe aber „aus den Konflikten gelernt“, meinte der Franzose, dessen Partei La République en marche im Europäischen Parlament eine Fraktion mit Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie bildet.

In der Hitze der Verhandlungen hatte Macron den niederländischen Bündnisgenossen den „neuen David Cameron“ genannt. Das war kein Kompliment, sondern Ausdruck des Zorns darüber, dass ihm in Rutte ein Widersacher erwachsen war, dessen Verhandlungsvermögen sich mit dem des britischen Premierministers messen konnte. Bei der Pressekonferenz nach den kurzen Nächten gab sich Macron schon wieder gönnerhaft. Für ihn zähle vor allem, dass der deutsch-französischen Schulterschluss solide sei und dass die EU zum ersten Mal einen Anlauf zu gemeinsamen Anleihen nehme. Das sei ein Wandel historischen Ausmaßes.

Der Boxer Macron

Auf dem langen Weg zur Einigung hat Macron einen Wendepunkt am Sonntagabend ausgemacht, als er und Angela Merkel „mit der Faust auf den Tisch geschlagen“ haben. So zumindest schildert der Elysée-Palast rückblickend die Annäherung, die sich nach dem Faustschlag angebahnt habe. In seiner knapp bemessenen Freizeit trainiert sich Macron im Boxkampf, und ähnlich unberechenbar hat er auch die Verhandlungen geführt – immer mal wieder ausholend und zuschlagend.

Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán drohte er: „Kein Rechtsstaat, null Euro.“ Auch mit dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz lieferte er sich einen verbalen Schlagabtausch. Mehrere Male drohte Macron, den Gipfel frühzeitig zu verlassen. Französische Journalisten meldeten diensteifrig, dass am Präsidentenflugzeug Motorengeräusche vernommen wurden. So startklar wie er war, ließ Macron es sich dann nicht nehmen, am Samstag gegen 3 Uhr morgens in der Lobby der gemeinsamen Unterkunft in Brüssel, The Hotel, ein Glas Weißwein mit der Bundeskanzlerin zu trinken und letzte Verhandlungsoptionen zu besprechen. Wein aus der Bourgogne hatte er Angela Merkel auch zum Geburtstag geschenkt.

Dem Präsidenten liegt viel daran, dass er es nach drei Jahren unentwegten Bemühungen geschafft hat, in Brüssel den Eindruck einer deutsch-französischen Interessengemeinschaft zu vertiefen. Er gestand ein, dass Deutschland und Frankreich „nicht alles vermögen“, aber durch ihre gemeinsame Initiative vieles möglich werde. An den Anfang des gemeinsamen Weges stellte er ausdrücklich die Übereinkunft von Meseberg im Juni 2018, über die es zunächst geheißen hatte: „Von Meseberg nach nirgendwo“.