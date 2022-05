Zweite Amtszeit : Ein Macron-Fanclub soll Partei werden

Der wiedergewählte französische Präsident Emmanuel Macron feiert am 24. April seinen Wahlsieg in Paris. Bild: dpa

Mit 21 Salutschüssen, abgegeben von den Kanonen auf dem Invalidenplatz, beginnt an diesem Samstag die zweite Amtszeit Emmanuel Macrons. Von der „neuen Methode“, die er in seiner Siegesrede versprochen hat, ist bislang wenig in Paris zu spüren. 450 geladene Gäste werden zur Amtseinführung im Elysée-Palast erwartet. Ob die künftige Premierministerin darunter weilt, weiß allein der Präsident. Wie so oft spielt er mit den Nerven seiner Mitstreiter. Die Regierungsmitglieder glaubten schon am 28. April der letzten Kabinettssitzung beizuwohnen. Bis Macron das Wort ergriff und ihnen gebot, noch länger die Amtsgeschäfte zu führen. „O je, meine Flugtickets“, seufzte die 75 Jahre alte Kulturministerin Roselyne Bachelot, die sich zu früh auf Erholung gefreut hatte. Verkehrsminister Jean-Baptiste Djebbari, ein früherer Linienpilot, filmte sich inmitten von Umzugskartons, Überschrift „Wenn man zehn Tage auf eine neue Regierung wartet“.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Während der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon seine Landsleute aufruft, ihn zum Premierminister zu wählen, lässt Macron sich Zeit. Die Verfassung behält ihm das Recht vor, einen neuen Regierungschef zu nominieren und vor der Parlamentswahl in fünf Wochen eine politische Gegenfigur zu Mélenchon hervorzuzaubern. Macron wünscht sich eine Frau an der Regierungsspitze. Sie wäre die erste seit der Sozialistin Edith Cresson, die 1991 nur knapp elf Monate im Amt blieb.