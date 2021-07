Migranten aus Belarus : Sie kommen mit Direktflügen und über Reisebüros

Migranten im provisorischen Lager Pabrade in Litauen am 6. Juli Bild: Reuters

Fast 700 Kilometer lang ist die Grenze zu Belarus, die die litauische Regierung nun schnell mit Stacheldrahtrollen abriegeln will. Die Migrationskrise in Litauen spitzt sich immer weiter zu – sogar die Armee soll eingesetzt werden. Doch sie „wird an der Grenze nicht schießen“, versicherte Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte am Mittwochnachmittag. Soldaten auf Patrouille und Stacheldraht seien „Zeichen und Mittel, um die Organisatoren des illegalen Migrantenstroms abzuschrecken. Das ist keine Mauer aus Stein oder Eisen.“ Berichten zufolge gaben Grenzschützer in einer heiklen Situation gegenüber einer Gruppe von Migranten jedoch Warnschüsse ab. Man erwäge auch, so Simonyte, an den Schengen-Grenzen zu Polen und Lettland Grenzkontrollen einzuführen.

Die Regierung in Vilnius hatte am Freitag den Notstand ausgerufen. In diesem Jahr, hauptsächlich seit Juni, waren bis Donnerstagmorgen 1509 Migranten illegal aus Belarus über die waldreichen Grenzgebiete gekommen, fast zwanzig- mal mehr als im gesamten Vorjahr. Seit Freitag waren es pro Tag rund 100. Die Migranten stammen etwa zur Hälfte aus dem Irak, ferner aus Syrien und weiteren asiatischen sowie westafrikanischen Ländern. Sie haben großenteils keine Papiere bei sich und bitten zumeist um Asyl.