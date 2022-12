Bundeswehr : Wie lange bleiben deutsche Patriots in der Slowakei?

Nach der raschen Reaktion und Bündnissolidarität folgen die Mühen des langen Bleibens, die Bundeswehr kennt das schon. Innerhalb weniger Tage waren nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zwei Patriot-Staffeln der Luftwaffe aus Husum in die Slowakei entsandt worden, um dort den Militärflughafen Sliac zu schützen. Der lag ungedeckt, nachdem die Regierung in Bratislava die dortige Flugabwehr vom sowjetischen Typ S-300 an die Ukraine weitergegeben hatte.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Gemeinsam mit den deutschen Patriots waren auch Niederländer in die Slowakei gekommen. Doch während sie im Spätsommer wieder abgezogen sind, bleiben zwei deutsche Staffeln mit etwa 250 Soldaten in Sliac am Flugfeld. Bei der allgemeinen Mangellage, insbesondere im Bereich der stark ausgedünnten Luftverteidigung, ist das auf die Dauer schwer durchzuhalten. Bis Ende kommenden Jahres, so Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in Bratislava, werden die Patriots aber bleiben müssen.

Doch wenn auch noch deutsche Staffeln nach Polen verlegt werden sollen, wird es eng. Die Bundeswehr bietet deswegen Alternativen an. So wurde für eine Kampfgruppe der NATO eine Kompanie Gebirgsjäger nach Lest, etwa 200 Kilometer östlich von Bratislava, entsandt. Gemeinsam mit Tschechen, Slowenen und Amerikanern verstärken sie dort dauerhaft die Präsenz des Bündnisses. Ministerin Lambrecht besuchte am Dienstag den Standort.

Schutz für Reparaturposten

Ebenfalls in die Slowakei kommen demnächst stationäre Flugabwehrkanonen der Bundeswehr vom Typ Mantis, die Ziele auf kürzere Distanzen bekämpfen können. Wo sie stationiert werden, sei Sache der Slowaken, heißt es. Eines der Systeme soll jedenfalls den deutschen Posten schützen, der seit kurzem auf der slowakischen Seite nahe der Grenze zur Ukraine eingerichtet wurde. Hier werden Waffen gewartet und Instand gesetzt, die an die Ukraine geliefert wurden. Wie es in Bratislava hieß, sind die ersten drei Panzerhaubitzen, mehrere Gepard-Flugabwehrpanzer, sowie Mars-Raketenwerfer eingetroffen, um von Mechanikern deutscher Firmen repariert zu werden.

Das alles hilft im Kampf der Ukraine gegen Russland, aber auch bei der Verstärkung der NATO-Ostflanke. Die Patriots, bekannt und bewährt, gelten gleichwohl auch in der Slowakei als das sichtbarste Zeichen der Solidarität. Schon der Name der bekannten, seit 1986 in Amerika eingeführten Flugabwehr mit einer Reichweite von rund 70 Kilometern wirkt auch politisch. Auch deswegen hat Polen zugestimmt, deutsche Patriot-Staffeln zu stationieren trotz aller Kritik, die die regierende PiS-Partei besonders zu Wahlkampfzeiten sonst an Deutschland übt. Die Vorarbeiten dafür kommen militärisch gut voran. Allerdings wird es sehr schwer bis unmöglich, sowohl dort als auch weiterhin in der Slowakei präsent zu sein. Auch in Bratislava herrscht allerdings Vorwahlkampf-Stimmung, was den politischen Wert der Patriots erhöht, auch jenseits militärischer Notwendigkeiten.

Nur noch wenige MiG-29 einsatzbereit

Während die NATO bei ihrer Planung davon auszugehen schien, dass die Deutschen wie gewohnt lange bleiben, musste die Nachfolge-Frage erst von Berlin aus angeregt werden, wie es heißt. Ein adäquater Schutz sei „sehr wichtig für die slowakische Bevölkerung“, sagte Lambrecht in Bratislava, man wolle abziehende deutsche Staffeln durch „ähnliche oder kompatible Systeme“ ersetzen.

Etwas fragwürdig ist der Einsatz inzwischen schon, denn auf der Luftwaffenbasis in Sliac sind bislang Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 stationiert, von denen aber nur noch sehr wenige einsatzbereit seien, wie man hört. Wenn überhaupt. Sie sollen demnächst, der genaue Termin ist unbekannt, durch amerikanische F-16 Kampfflugzeuge ersetzt werden. Das bedeutet für die aktuelle Lage: Es gibt gar nicht so viel Flugbetrieb, den man dort mit den raren Patriot-Staffeln schützen müsste, die Systeme könnten also in Polen mehr gebraucht werden.

Mehr zum Thema 1/

Abgesehen davon gibt es inzwischen Flugabwehrsysteme, die weniger bekannt sind, aber möglicherweise sogar effektiver als die älteren Patriot-Waffen. Zu denken wäre dabei an die Iris-T Raketen mit ihren Startfahrzeugen und Radaranlagen. Die Treffererwartung liege, so hören die deutschen Soldaten hier, bei den Systemen in der Ukraine bei nahe 100 Prozent. Sollten die Amerikaner der Ukraine Patriots liefern, so sei außerdem damit zu rechnen, dass sie nicht die neueste, ausbildungsintensive Version übergeben würden. Dass Russland dennoch so harsch auf diese Eventualität reagiert hat, könnte am guten Ruf der Patriots liegen, die das System aus der Spätphase des Kalten Kriegs noch immer hat.