Requiem für früheren Papst : Wie läuft der Abschied von Benedikt ab?

70.000 Trauergäste werden an diesem Donnerstag in Rom zum Requiem für den emeritierten Papst erwartet. Die wichtigsten Antworten zum Ablauf von Trauermesse und Beisetzung.

Wann beginnt das Requiem?

Der Sarg mit Benedikts Leichnam wird am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf den Petersplatz getragen und auf einen Katafalk gesetzt. Die Gläubigen haben so die Möglichkeit, einen Rosenkranz für den Verstorbenen zu beten, bevor das Requiem gegen 9.30 Uhr beginnt. Es wird im Fernsehen und im Radio übertragen.

Es wird von Papst Franziskus geleitet, aber nicht von ihm selbst zelebriert, weil er wegen seiner chronischen Kniebeschwerden nur wenige Meter mit einer Gehhilfe zurücklegen und nur kurze Zeit stehen kann. Zelebrant des Requiems ist der italienische Kardinal Giovanni Battista Re, seit 2020 Dekan des Kardinalskollegiums.

Die Totenmesse für Johannes Paul II. hatte am 8. April 2005 Joseph Ratzinger zelebriert, der seinerzeit ebenfalls das Amt des Kardinaldekans bekleidete, ehe er beim Konklave am 18. und 19. April 2005 zum Nachfolger von Karol Wojtyla auf dem Stuhl Petri gewählt wurde.

Werden Requiem und Begräbnis so ablaufen wie bei amtierenden Päpsten?

Wie das Presseamt des Vatikans mitteilte, entsprechen Liturgie und Zeremonie für die Beisetzung von Benedikt XVI. im Wesentlichen jenen für die Beerdigung eines amtierenden Papstes. Nur in wenigen Elementen werde es Abweichungen von vergangenen Papstbegräbnissen geben, vor allem bei den Gebeten der Diözese Rom und der Ostkirchen, die sich auf den Tod eines amtierenden Papstes beziehen, sodass diese beim Begräbnis von Benedikt XVI. nicht gesprochen werden.

Alle Gebete und Lesungen seien der Situation angepasst worden, dass ein emeritierter Papst zu Grabe getragen werde, während die Grabbeigaben jenen entsprechen, mit welchen auch Benedikts Vorgänger beerdigt wurden. Es handelt sich um die Münzen und Medaillen aus den Jahren seines Pontifikats von 2005 bis 2013 sowie um das Pallium und das sogenannte Rogito, einen Text, in welchem das Pontifikat kurz beschrieben wird.

Das Rogito wird in einem versiegeltem Metallzylinder dem Sarg beigelegt, nach der Beisetzungszeremonie soll der Text nach Angaben des Vatikans veröffentlicht werden. Die Ferula (Kreuzstab) gehört wie üblich nicht zu den Grabbeigaben.

Wer kommt zur Totenmesse?

Offizielle Delegationen aus Deutschland und Italien sowie ökumenische Delegationen werden auf dem Petersplatz an der Trauerfeier teilnehmen. Neben den Metropoliten Emmanuel von Chalcedon und Polycarp von Italien für das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel sowie Metropolit Antonij, Verantwortlicher für Außenbeziehungen des Moskauer Patriarchats, wird auch der neue Moderator des Zentralausschusses des Weltkirchenrates, der evangelische Bischof Heinrich Bedford-Strom anwesend sein.

Viele weitere Staatsoberhäupter und Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft haben ihr Kommen angekündigt. Mehr als 400 Bischöfe und 4000 Priester werden konzelebrieren, gut 600 Journalisten aus aller Welt haben sich für die Trauerfeier akkreditiert.

Da nach dem Tod von Benedikt XVI. kein Konklave zur Neuwahl eines Papstes erforderlich ist, werden an diesem Donnerstag deutlich weniger Kardinäle am Requiem für den emeritierten Papst teilnehmen als 2005 bei der Totenmesse für Johannes Paul II. Am 8. April 2005 kamen etwa 3,5 Millionen Pilger nach Rom, viele von ihnen aus Polen, der Heimat Karol Wojtylas. Rund 200 Staats- und Regierungschefs sowie führende Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften, dazu 157 Kardinäle, 700 Erzbischöfe und etwa 6000 Journalisten nahmen an den Exequien für Johannes Paul II. teil.

Wo wird Benedikt beigesetzt?

Am Ende der Totenmesse werden die sterblichen Überreste Benedikts XVI. in die Krypta unter dem Petersdom übergeführt. Nach dem Ende der Aufbahrungszeit am Mittwoch sind sie in einen Sarg aus Zypressenholz gelegt worden. Getreu einem für Papstbegräbnisse bestimmten Ritus wird ein Band mit den Siegeln des Domkapitels von Sankt Peter, des Päpstlichen Hauses und des Amtes für Liturgische Feiern um den Zypressensarg gelegt.

Anschließend wird der Sarg in einen geschweißten Zinksarg gelegt, der dann versiegelt wird. Der Zinksarg wird in einen schmucklosen Sarg aus Eichenholz gelegt, der schließlich in der ursprünglichen Grabstätte von Benedikts Amtsvorgänger Johannes Paul II. in der Gruft unter der Petersbasilika beigesetzt wird. Die sterblichen Überreste von Johannes Paul II. wurden nach dessen Seligsprechung im Jahre 2011 in den Petersdom verbracht, in die Sankt-Sebastianus-Kapelle im rechten Seitenschiff der Basilika in unmittelbarer Nähe der Pietà Michelangelos.

Die Grablegung in der Krypta erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch dies entspricht den Gepflogenheiten früherer Papstbegräbnisse. Welche Inschrift das Grab Benedikts tragen wird, ist noch nicht bekannt.