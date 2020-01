Kroatien nach dem EU-Beitritt : Mythen und Hühnerställe

Aktualisiert am

In der EU angekommen: Kroatische und EU-Flaggen in Zagreb Bild: AP

Am Mittwoch übernimmt das jüngste Mitglied der Europäischen Union für sechs Monate erstmals deren Ratsvorsitz. Kroatiens Halbjahr wird vom Brexit und dem Fortgang der Verhandlungen über den Haushaltsplan der EU für die Jahre 2021 bis 2027 geprägt sein. Ginge es nach Vesna Pusić, sollte in den kommenden Monaten zudem unbedingt die Fortsetzung der EU-Erweiterungspolitik auf dem Balkan im Mittelpunkt stehen: „Südosteuropa ist eine der wenigen Gegenden, wo die EU Einfluss haben und eine wichtige Rolle spielen kann – oder sie zumindest spielen könnte, wenn sie es klug anstellt.“

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Pusić spricht aus eigener Erfahrung, denn kaum jemand hat den kroatischen Beitrittsprozess enger verfolgt und stärker mitgestaltet als sie. Kroatien schlüpfte im Juli 2013, nach jahrelangen Vorbereitungen und Verhandlungen, durch die damals gerade noch offene Erweiterungs-Tür. Von 2011 bis 2015, in der entscheidenden Endphase der Beitrittsgespräche und in den ersten Jahren danach, war sie Kroatiens Außenministerin. Die Beitrittsverhandlungen beschreibt sie als Prozess, der wesentlich zur Stärkung der kroatischen Staatlichkeit beigetragen habe. Zu Beginn der Verhandlungen sei Kroatien nur formal ein Staat gewesen: „Wir taten so, als hätten wir einen Staat, aber wichtige Institutionen fehlten. Ihr Aufbau begann erst im Zuge der Verpflichtungen, die uns die EU auferlegte.“