Bandenkriminalität in Israel : Warum musste Ahmad sterben?

In den arabisch geprägten Städten Israels herrschen kriminelle Banden. Polizei und Regierung gehen nicht energisch genug gegen sie vor. In Tamra ist die Lage eskaliert.

Angehörige nehmen Anfang Februar Abschied vom getöteten Studenten Ahmad Hijazi in Tamra. Bild: Getty

Abends ging Ahmad Hijazi noch einmal zu seinem Freund. Über die Landstraße hinauf in die Stadt, wo die Häuser dicht an dicht stehen und aussehen, als wären sie von ein und demselben Architekten dort hingesetzt worden, wo noch Platz war. Hijazi war 22 Jahre und hatte gerade erst eine Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen. Irgendwann wollte er Arzt werden, so wie sein zehn Jahre älterer Freund.

Dann hörten die beiden Männer Gewehrfeuer. Sie gingen vor die Tür, um nachzuschauen. Und wurden selbst getroffen. Hijazi tödlich, der Freund wurde schwer verletzt. Möglicherweise waren es Kugeln der Polizei. Die Sicherheitskräfte hatten sich ein Feuergefecht mit Kriminellen geliefert.